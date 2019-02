Restrukturierung in der Seidensticker Group

Bielefeld. Die Seidensticker Group wird aufgrund von Effizienzsteigerungsprogrammen und Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2019 rund 120 Arbeitsplätze abbauen. Sämtliche geplanten Maßnahmen wurden heute seitens der Geschäftsführung im Rahmen einer Betriebsversammlung der Belegschaft mitgeteilt. Vorausgegangen sind umfängliche Beratungen und Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der zuständigen Gewerkschaft unter Einbeziehung aller rechtlichen und sozialen Parameter.

„Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft sind wir nach intensiven Gesprächen zu einvernehmlichen Ergebnissen gekommen. Es ist uns jetzt ein wesentliches Anliegen, die Strukturanpassungen möglichst sozialverträglich vorzunehmen. Unter anderem streben wir das Einschalten einer Transfergesellschaft an, um so sinnvolle Unterstützung zu leisten. Es gilt, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern faire Lösungen anzubieten“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Frank Seidensticker.

Von den Entlassungen sind einzelne Betriebsbereiche stufenweise zu unterschiedlichen Zeiten betroffen.

Eine Ursache für die Restrukturierungsmaßnahmen ist die bereits bekannt gegebene Übergabe der Masterlizenz von „camel active“ an die Firma Bültel Bekleidungswerke GmbH. Der Wegfall der Lizenz betrifft zwei Tochtergesellschaften der Seidensticker Group: die Firma CMLC GmbH sowie die Firma Dornbusch & Co. GmbH.

Zunächst wird in diesem Zusammenhang der Geschäftsbetrieb der Firma CMLC GmbH und der Firma Dornbusch & Co. GmbH zum 31. Dezember 2019 eingestellt. Die Geschäftsführung ist mit dem neuen Lizenzinhaber in Gesprächen, inwieweit eine Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern möglich ist.

Ein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen hängt zum einen mit der Optimierung der Beschaffungsstruktur und den Effizienzsteigerungsprogrammen in den Zentralbereichen zusammen. Strukturen werden optimiert und Abläufe teilweise digitalisiert, so dass die Organisation insgesamt verschlankt wird. Zum anderen werden zusätzlich vier von 35 im Inland betriebenen Stores an den Standorten Neuss, Essen, Köln und Heidelberg geschlossen. Die hiermit einhergehenden Umsatzeinbußen und sinkenden Mitarbeiterzahlen machen eine Kapazitätsanpassung im Zentralbereich erforderlich, um das notwendige Maß an Effektivität zu sichern.