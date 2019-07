Rat verleiht Heimat-Preis 

Bielefeld (bi). In nichtöffentlicher Sitzung hat der Rat der Stadt am 11. Juli einstimmig beschlossen, den Heimat-Preis 2019 für besonderes Engagement zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Menschen in Bielefeld in drei Preiskategorien zu je 5.000 Euro zu verleihen. Für die Kategorie Kultur- und Heimatpflege geht der Preis an den Carnival der Kulturen (Welthaus Bielefeld und Shademakers Carnival Club), für die Kategorie Soziales an den Kanal 21, Offener TV Kanal Bielefeld, und für die Kategorie Umwelt an den Schulbauernhof Ummeln. Der Rat hatte am 6. Dezember des vergangenen Jahres die Auslobung des Heimat-Preises beschlossen. Gewürdigt werden sollen mit der Verleihung nachahmenswertes Engagement im kulturellen, sozialen, interkulturellen, geschichtlichen oder sportlichen Bereich und Beiträge zum Erhalt und zur Pflege von Brauchtum, Heimatpflege und Baukultur sowie regionaler Identität in den Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft. Die Preisverleihung ist für Mittwoch, 18. September, vorgesehen.