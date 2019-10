Randvoller Bürener Marktplatz fiebert mit bei Moritz – Schinkenverlosung

Nach einem sportlichen Familienprogramm mit dem SV 21 Büren, dem TV 13 Büren und einem besonderen Kuchenbuffet mit einer über 38 Meter langen Zitronenrolle, das von den Damen der KFD in Büren bestens betreut wurde, begann das Bock auf Büren-Team um Martin Stich, Britta Köster, Lili-an Büker, Josef Caspari, Andreas Rüdiger und David Haupt mit viel Energie ab18.00 Uhr mit der ersten Moritz-Schinkenverlosung. „Bei der Menge der ausgelobten Preisen zeigt sich, dass viele Einzelhändler und Unternehmer wieder „Bock auf Büren“ haben“, freut sich Martin Stich als Initiator der ersten Stunde. Und so gab es unter anderem Brillengutscheine von Althaus und Schiller, Gutscheine von den Bürener Modehäusern, eine professionelle Autoreinigung, ein Satz Winterreifen, Fitnessgutscheine und vieles mehr.

Büren. Nicht nur Saftiges vom Grill und jede Menge kühles Blondes vom Fass sorgte am Sonntagabend für einen randvollen Bürener Marktplatz, das Team des frisch geründeten Vereins „Bock auf Büren“ startete die erste Moritz-Schinkenverlosung mit über 80 Sachpreisen.„Wir haben gemeinsam mit den Bürener Vereinen, Unternehmern, Einzelhändlern und dem Stadtmarketing auf dem Marktplatz ein tolles Programm auf die Beine gestellt“, freut sich Britta Köster als stellvertretende Vorsitzende des neuen Vereins.

„In diesem Jahr wurden nicht nur wertvolle Sachpreise und Elektronikartikel verlost, sondern es gab auch Erlebnisgutscheine, wie Freikarten für die Bürener Kneipennacht 2020, Freikarten für das GOP, kulinarische Gutscheine der Bürener Gastronomiebetriebe oder eine Reise gestiftet von Bürens Partnerstadt Mittersill. Neben 80 tollen Preisen konnten wir in diesem Jahr sogar einen Neuwagen verlo- sen“, weiß Josef Caspari, der zusammen mit David Haupt mit viel Humor durch die Verlosungsaktion führte. Nach einem guten Losverkauf, an dem sich zahlreiche Geschäfte und Bü- rener Unternehmen auch als Vorverkaufsstelle und Großabnehmer beteiligt hatten, war der Weg für den Hauptgewinn frei, ein roter KIA Picanto der in diesem Jahr vom Autohaus Köchling organisiert wurde.

Nach einem über einstündigen Verlosungsmarathon hatte sich das Warten besonders für die bekannte und engagierte Bürener Stadtführerin Agnes Ising gelohnt. Fortuna half ihr dabei, ihren ersten eigenen Wagen zu gewinnen, den sie dann vor Freude laut hupend selbst vom Bürener Marktplatz fahren konnte. Der besondere Dank der Standortgemeinschaft Bock auf Büren gilt dem Bürener Stadtmarketing sowie allen beteiligten Vereinen und freiwilligen Helfern, ohne die eine solche Aktion nicht möglich wäre. „Wir sagen danke an alle Sponsoren und Gönner für die Unterstützung und das Bereitstellen der tollen Preise.“