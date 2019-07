Publikumsliebling Mandy Capristo ist Stargast in neuer Disney-Show „Dreams Come True“

HalleWestfalen. Publikumsliebling Mandy Capristo, die 2006 mit der Band „Monrose“ berühmt wurde und seit 2011 auch solo Erfolge feiert, wird als Stargast bei der „Disney in Concert“-Reihe mitwirken. Bereits letztes Jahr übernahm die gebürtige Mannheimerin die Rolle der „Prinzessin Jasmin“ im Musical „Aladdin“ und wurde Teil der fantasievollen Disney-Welt. „Disney und die Musik sind ein großer Teil meines Lebens. Ich freue mich sehr darauf, nach meiner Zeit im Theater auf eine neue Reise mit Disney zu gehen. Abgesehen von den Performances, die gerade im Detail vorbereitet werden, ist es wundervoll, wieder Zeit mit alten und neuen Kollegen zu verbringen. Das wird für mich ein sehr besonderes Erlebnis“, sagt Capristo über ihre Teilnahme am Showformat „Dreams Come True“. Die 29-Jährige gilt nicht nur als erfolgreiche Sängerin, sondern auch als populäres Vorbild mit authentischer Persönlichkeit für junge Frauen.

Das neue Bühnenprogramm „Dreams Come True“ aus der erfolgreichen „Disney In Concert“-Reihe ist in Deutschland und Österreich zu sehen und zu hören. Eine Station der zwölf Konzerte umfassenden Tournee ist erstmals HalleWestfalen: Am 14. März (Samstag) 2020, ab 18.00 Uhr, ist der Tour-Auftakt im GERRY WEBER STADION terminiert, der das ostwestfälische Publikum in die musikalischen Disney-Welten eintauchen lässt. Neben dem „Hollywood-Sound-Orchestra“ und Stargast Mandy Capristo werden zahlreiche weitere prominente Solisten die Disney-Songs performen. Und sobald die wundervollen Melodien der Disney-Lieder erklingen, werden die schönsten Erinnerungen geweckt und lösen einen besonderen Zauber aus, der zum Träumen einlädt.

Die fantastischen Geschichten und vor allem die musikalischen Meisterwerke, die uns ein Leben lang begleiten, ziehen den Zuschauer magisch in den Bann. Die berühmtesten Filmszenen werden mit der Live-Performance der beliebtesten Disney-Songs aus über achtzig Jahre Filmgeschichte verknüpft. Begleitet von faszinierenden Special Effects entstehen einzigartige, unvergessliche Momente, in denen die Zuschauer zum Träumen eingeladen werden.