Projekt „Minden singt!“ feiert großes Singfest

Minden. Mehr als 1200 Kinder trafen sich in der Mindener Kampa-Halle und ließen den Projekt-Titel Realität werden. Gemeinsam mit dem Publikum stimmten alle Kinder gleich zu Beginn des MIT-Singfestes das extra für das Projekt von Benjamin Sazewa komponierte Lied an und brachten den Raum zum Klingen. Auch optisch war das Singfest ein Fest für die Sinne: Alle Kinder trugen farbige T-Shirts mit dem Minden singt!-Logo und boten ein farbenfrohes Bild.

Gegen 10 Uhr trafen die ersten Busse mit Kindern aus zwölf Schulen, darunter acht Mindener Grundschulen, die PRIMUS-Schule, die Kurt-Tucholsky- Gesamtschule, das Herder-Gymnasium und die Schule Mindenerwald in der Mindener Kampa-Halle ein. Aufgeregtes Tuscheln war überall bis zum Beginn des Singfestes zu hören. Dieses verstummte mit dem Start des Singfestes. Auf der Bühne begrüßten Benjamin Sazewa von Belcantolino – Raum für Stimme, Frauke Seele-Brandt von der Chorschule Christuskirche und Regina Heese von der Musikschule Minden die Kinder und die übrigen Gäste, luden zum Mitsingen ein und stimmten das erste Lied an. Der erste stellvertretende Bürgermeister Egon Stellbrink begrüßte anschließend das Publikum und betonte in seiner kurzen Ansprache die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Schulen und würdigte das Engagement der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, ohne die das Projekt Minden singt! nicht so erfolgreich wäre.

Auf dem Programm standen die Lieder des Liederkalenders 2018/19, die in den Schulen im Verlauf des Schuljahres geprobt worden waren. Dazu gehörten bekannte Stücke, wie „Jetzt fahr´n wir übern See“ oder „Wir lieben die Stürme“. Aber auch internationale Lieder wie das afrikanische „Banuwa“ oder das schwedische „Vem kan segla“ standen auf dem Programm. Das Besondere an diesem Singfest: Mittelpunkt der Veranstaltung war das gemeinsame Singen. Während frühere Minden singt! Singfeste eher Feste zum Zuhören waren, ging es diesmal um die aktive Beteiligung aller großen und kleinen Gäste. Auf der Bühne wurden von den Schulen lediglich Bewegungen präsentiert, die Lied und Text interpretierten, lautmalerisch nachzeichneten oder den Rhythmus unterstützten. Und das Publikum machte begeistert mit, übernahm die Bewegungen und stimmte in die Lieder ein und wurde so zum stimmgewaltigen und größten Chor Mindens.

Die für die Moderation zuständigen Vokalpädagogen betteten die einzelnen Lieder in ein abwechslungsreiches Programm ein. Es gab Ausflüge ans Meer, bei denen Wind, Wasser, Wellen und Tiere stimmlich imitiert werden mussten, Spiele bei denen Lieder erkannt werden mussten, Stimmexperimente von leise bis laut und vieles mehr. „Das neue Konzept hat mich völlig überzeugt. Die fröhlichen und konzentrierten Gesichter der Kinder haben gezeigt, wie begeistert alle dabei waren“, resümierte Petra Brinkmann, die das Projekt „Minden singt!“ für die Stadt Minden koordiniert.

Der einzige Chor auf der Bühne war ein Projektchor aus Schülerinnen und Schülern der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und des Herder-Gymnasiums. Passend zum Singfest sangen sie das Lied Chöre von Mark Forster, in dessen Refrain das Publikum jedes Mal begeistert einstimmte. Das Ziel des Projektes, das Gemeinschaftsgefühl und die Lust am Singen bereits im Grundschulalter zu fördern, wurde mit diesem MIT-Singfest sicherlich erreicht. Und so verließen die singbegeisterten Kinder um 12 Uhr die Kampa-Halle und fuhren zurück in ihre Schulen.

Ansprechpartnerin für das Projekt: Stadt Minden, Kulturbüro, Petra Brinkmann, Tel.: +49 571 89-288. E-Mail: p.brinkmann@minden.de.