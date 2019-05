Professionelles Bewerbermanagement als Shared Service

co- ship öffnet Prozessplattform für Unternehmen

Bielefeld. Mit einem neuartigen Shared – Service- Ansatz öffnet die Bielefelder Personalberatung co – ship consult ihre ursprünglich selbstgenutzte Prozessplattform einschließlich der damit verbundenen Einkaufs- und Prozessvorteile für mittelständische Unternehmen.

Das teilte die co – ship consult GmbH jetzt mit. Die Prozesskette umspannt zwei administrativ sehr aufwendige Prozesse im Recruiting, das „Ausschreibungsmanagement“ und das „Bewerbermanagement“ und erstreckt sich von Stellenanzeige, Schaltplanung, Medien – Mix & Reichweitenoptimierung über eine lückenlose Bewerberkommunikation mit Eingangsbestätigung, Einholen fehlender Unterlagen, Terminkoordination etc. bis hin zur Absage und Rückfragenbearbeitung. Eine konsequente IT – Integration der Prozesse sorgt für digitalisierte Bewerberakten, cloud – basierte Bewerberdatenbanken sowie Online – Zugang in Echtzeit. Dabei ist die im Recruiting – Umfeld kritische EU – DSGVO – und AGG – Konformität über den gesamten Prozessablauf und zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. co – ship Geschäftsführer Stefan Tölke (Foto anbei) begründet diesen Schritt mit dem steigenden Wunsch mittelständischer Unternehmen nach einem Outsourcing der administrativen Prozesse im Recruiting: „Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das IT – System sondern der Prozess ! Es geht um automatisierte und IT – integrierte Massenprozesse in Form eines Shared Service.

So lässt sich bares Geld sparen und Freiraum für die Konzentration auf die Kernaufgaben des Personalmanagements schaffen. “Das Bielefelder Unternehmen co – ship consult GmbH berät seit Jahren erfolgreich Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen im Rahmen von Recruiting – Projekten. Als professionelle Personalberatung betrachtet co – ship die Prozesskette um Ausschreibungs- und Bewerbermanagement als Kerngeschäft und investiert laufend in dessen Optimierung und Weiterentwicklung.