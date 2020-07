Positiven Fälle in der übrigen Bevölkerung schwanken auf niedrigem Niveau

In den vergangenen 7 Tagen (28. Juni bis 5. Juli) wurden 89 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt. Am Vortag wurden 6 Fälle berichtet, die aktuell als Fälle in der übrigen Bevölkerung gewertet werden.

Kurzbewertung in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut: Die Zahl der positiven Tests bei Personen, bei denen zunächst kein Tönnies-Bezug erkennbar ist, schwankt auf niedrigem Niveau. Die Mehrzahl der Personen mit positiven Tests, für die entsprechende Informationen vorliegen, ist offenbar asymptomatisch. Bei Infizierten mit Symptomen und bekanntem Erkrankungsbeginn ist weiter kein Anstieg der Erkrankungszahlen über die Zeit erkennbar.

Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag, nach Städten und Gemeinden im Kreis:

Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich um 15 Uhr veröffentlicht.

Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag aktive Fälle aktuell aktive Fälle Vortag Todesfälle Borgholzhausen 30 30 3 3 0 Gütersloh 642 638 163 165 2 Halle (Westf.) 55 54 2 3 5 Harsewinkel 109 109 11 12 1 Herzebrock-Clarholz 124 124 17 17 0 Langenberg 75 75 15 15 0 Rheda-Wiedenbrück 940 933 195 186 0 Rietberg 145 146 24 24 1 Schloß Holte-Stukenbrock 41 41 3 3 1 Steinhagen 67 68 7 8 8 Verl 121 121 22 22 0 Versmold 51 51 7 7 0 Werther (Westf.) 23 23 3 3 3 Summe 2423 2413 473 467 21 Davon genesen 1929 1925

www.kreis-guetersloh.de/corona

Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich um 15 Uhr veröffentlicht.

Anmerkungen zur Datenqualität: Vollständigkeit der Daten: Im Rahmen des COVID-19-Ausbruchs im Zusammenhang mit der Fa. Tönnies kommt es im Kreis GT aktuell zu Verzögerungen bei der Zuordnungen von Laborbefunden zu Personen, vor allem zu Tönnies-Mitarbeitern. In Folge kommt es zu Verzögerungen bei der Fall-Eingabe in die Datenbank. Die vom Kreis veröffentlichten Daten umfassen alle COVID-19-Diagnosen, die klar Personen zugeordnet werden können und sind frei von Falldopplungen (mehrere Befunde, die sich auf eine Person beziehen). Eine stetige Verbesserung der Vollständigkeit wird angestrebt.