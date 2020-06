Parklichter-Freitag verschoben

Die Parklichter 2021 finden vom 13. bis 15. August statt.

Bad Oeynhausen. Nach der Corona-bedingten Absage der diesjährigen Parklichter war die Enttäuschung groß. Über 5000 Tickets waren für das Konzert von Fury in the Slaughterhouse und Fools Garden bereits verkauft. Nun können die Fans aufatmen. Das Konzert findet im Rahmen der Parklichter 2021 am 13. August statt. Außerdem wird auch die Kölner Band Cat Ballou im nächsten Jahr mit dabei sein. Der Vorverkauf für den neuen Termin ist soeben gestartet. Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„Ich bin froh, dass wir uns nach der Absage der diesjährigen Parklichter jetzt schon auf das nächste Jahr freuen können“, sagt Bürgermeister Achim Wilmsmeier und ergänzt: „Die Festtage finden im nächsten Jahr zwar nicht wie gewohnt am ersten Augustwochenende statt, dafür aber am letzten Wochenende der Sommerferien, was gerade Familien mit Schulkindern sehr zu Gute kommt.“ Dass die Parklichter 2021 mit dem diesjährigen Line-up zu Beginn des Augusts stattfinden, ist terminlich nicht möglich.

Mit dem neuen Termin für das diesjährige Konzert löst sich für die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH eine zentrale Frage, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist. „Viele Fans der beiden Bands haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten wegen eines Ersatztermins kontaktiert. Dass wir das Konzert nun nachholen, ist für sie

und alle Besucher der Parklichter eine tolle Nachricht. Die bereits gekauften Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Mit dem letzten Ferienwochenende haben wir zudem einen Termin gefunden, an dem potentiell sehr viele Ticketinhaber zu der Veranstaltung kommen können“, sagt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH.

Als dritte Band steht nun zudem Cat Ballou fest. Wer schon einmal den Kölner Karneval besucht hat, der weiß, dass an der Formation kein Weg vorbeiführt. Seit über 20 Jahren sind sie eine feste Institution der „fünften Jahreszeit“. Die Katzen, wie Cat Ballou auch genannt werden, singen auf Kölsch, mit modernem, internationalem Sound. So zelebrieren sie auf charmante Art und Weise ihren offenen und ehrlichen Lokalpatriotismus.

Das Parklichter-Fest findet traditionell am ersten August-Wochenende im Kurpark Bad Oeynhausen statt. In diesem Jahr musste es aufgrund der Maßnahmen gegen das Corona-Virus abgesagt werden. 2019 tanzten beim Konzert-Freitag tausende Besucher zu den Beats von Wincent Weiss, LEA und anderen Bands. Kunstvolle Lichtinstallationen und ein anspruchsvolles Bühnenprogramm bildeten den gebührenden Rahmen für das Highlight des Samstages: das fulminante, musiksynchrone Höhenfeuerwerk. Beim Familientag am Sonntag wurde der Kurpark traditionell zu einer großen Spielwiese für die ganze Familie umgewandelt.