Outdoor-Übernachtung mit Blick auf den Sternenhimmel

Herford. Das Herforder Stadtmarketing bietet in Zusammenarbeit mit dem Golfpark Heerhof und dem Partnerunternehmen sleeperoo ab sofort besondere Outdoor-Erlebnisnächte an. Die Corona-Pandemie hat viele Urlaubspläne durcheinandergewirbelt oder gar unmöglich gemacht. Der Wunsch nach Erholung und Zeit in der Natur besteht aber weiterhin und ist größer denn je.

So entstand im Rahmen des Sommerprogramms „Herford erleben“ von der Pro Herford die Idee, ein außergewöhnliches Übernachtungsangebot anzubieten, was in Herford und Umgebung einmalig ist. Der Schlafwürfel der Firma sleeperoo steht ab sofort, bis zum 14. Oktober 2020 auf dem Gelände des Golfparks Heerhof und bietet außergewöhnliche Erlebnisnächte.

sleeperoo ist ein Angebot für den kleinen Ausstieg aus dem Alltag gepaart mit Abenteuerlust und Nacht-Naturerlebnis. Wer sich auf das kleine Abenteuer einlässt, schläft dank des transparenten Dachs unter freiem Himmel.

Zusätzlich haben die Gäste durch die vielen Fensterflächen den freien Blick in die Natur. Diese können bei Bedarf mit einem integrierten Sicht- und Wetterschutz geschlossen werden.