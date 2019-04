Oldtimer meets Barock

Büren. Am 07.04.2019 startet in Büren die Oldtimersaison mit einer Oldtimer-Börse. Das kostenfreie Treffen startet um 11 Uhr vor barocker Kulisse in den Almeauen. Es ist nur der Handel von kompletten Fahrzeugen geplant.

Ein Teilemarkt ist für den 21.07.2019 in den Almeauen vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bis zum Ende Oktober organisieren die Oldtimerfreunde-Büren und das Stadtmarketing Büren an jedem 1. Sonntag eines Monats, bei regenfreiem Wetter, ein Treffen für Oldtimerfreundinnen und Oldtimerfreunde aus dem Umland von Büren. Da es in einer gemütlichen Runde immer wieder zu guten Gesprächen und längeren Begegnungen kommt, ist es angeraten, Klappstühle mitzubringen. Im Anschluss an die bis 14 Uhr angesetzten Treffen, wird auch die eine oder andere kurze Ausfahrt im alten Kreisgebiet von Büren durchgeführt. Am 19.05.2019 findet ein Sondertreffen für Kleinwagen statt

.