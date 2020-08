Offenes Programm auf der Kleinen Bühne im Deelenhaus

Paderborn. Vom 19. bis zum 23. August 2020 kann man sich im Paderborner Kultursommer 2020 ein Bild davon machen, wie vielfältig und gut aufgestellt die Kulturszene der Stadt ist. Für jeden der Tage wurde dort ein eigenes abwechslungsreiches Programm mit je drei Programmpunkten zusammengestellt, das am jeweiligen Datum zweimal gespielt wird (18 Uhr und 20:30 Uhr). Ergänzt werden die Shows von einem Künstler oder einer Künstlerin, die für je einen der Abende quasi als Pate oder Patin das Programm ergänzen.

Einmalige Live-Atmosphäre auch in Corona-Zeiten

Für die Auftritte konnten sich Paderborner Künstlerinnen und Künstler bewerben, und eine Jury hat die Beiträge ausgewählt und dabei natürlich auch berücksichtigt, was in Corona-Zeiten auf der Kleinen Bühne im Deelenhaus machbar ist. Die Schutzmaßnahmen werden ebenso selbstverständlich für den Zuschauerraum berücksichtigt. Auch wenn nun nur vierzig Plätze in dem fachwerkgesäumten Raum zu vergeben sind, bleibt die Atmosphäre in dem kleinen Theater einmalig.

Künstlerinnen und Künstler als Patin und Pate mit im Programm

Die Patinnen und Paten der Offenen Bühne werden schon verraten, (fast) alle anderen Programmpunkte bleiben eine Überraschung.

Den Anfang macht am Mittwoch (19.08.2020) Jana Telgenbüscher. Die inzwischen weit gereiste Paderborner Cellistin wird ein außergewöhnliches Soloprogramm präsentieren, das eher selten gehörte, aber deswegen nicht weniger mitreißende Stücke enthält.

Die beiden Paderborner Urgesteine Uli Lettermann und Eckhard Wiemann wagen am Donnerstag (20.08.2020) ein Experiment: 20-25 Minuten improvisierte Musik aus dem Moment. Ein Dialog ohne Worte und dennoch mit viel Gehalt, so ist jedenfalls der Plan… Mit einem etwas fester geplanten Programm treten am selben Abend noch der Tenor Stephan Boving und das Duo Ann-Britta Dohle und René Madrid auf.

Cornelia Schönwald, die begnadete Schauspielerin und Leserin, überrascht am Freitag (21.08.2020) mit Texten, die aus ihrem Mund noch überragender sind. Eine Wundertüte aus Lyrik und Prosa, aus Laut und Leise, mit großer Geste und überbordender Spielfreude.

Die Bühnenpräsenz von Thorsten Drücker ist legendär, genauso wie sein virtuoser Umgang mit Gitarre, Elektronik und Stimme. Der Kasseler Ausnahmemusiker präsentiert am Samstagabend (22.08.2020) Ausschnitte aus seinem neuen Soloprogramm, hat aber auch schon angekündigt, die anderen Künstler des Abends mit einzubinden: Adda Schade und Tim Remmers.

Ruven Ruppik startete von Hövelhof in die Welt, und kehrt am Sonntag (23.08.2020) als einer der talentiertesten Schlagwerker überhaupt und Protagonist des Abschlussabends zurück nach OWL. Wenn nicht Corona ist, gastiert er auf den großen Bühnen der Welt als Solist und Begleiter noch berühmter Sängerinnen. Er lehrt inzwischen an der Musikhochschule in Zürich, freut sich aber sehr auf ein solistisches Heimspiel, bei dem er die Kunst des Rhythmus zelebrieren wird.

Der Vorverkauf läuft bereits

Die Karten für die Shows sind bereits im Vorverkauf für je 5 Euro zu haben. Man bekommt sie online unter www.kultursommer.ticket.io, bei Ticket Direct in der Königsstraße (Tel.: 05251-2980512) sowie im Paderborner Ticket Center (Tel.: 05251-299750). Weitere Informationen zum Paderborner Kultursommer 2020 unter www.paderborn.de/kultursommer.