Neues Nordic Walking Angebot auf der Rechten Weserseite

Minden. Ab Mai geht ein neues Kooperationsprojekt zwischen dem Quartiersmanagement Rechte Weserseite und dem Kneipp-Verein Minden e.V. an den Start: der Nordic Walking Treff. Immer donnerstags von 10 Uhr bis 11 Uhr treffen sich Lauf-Begeisterte, um sich gemeinsam an der frischen Luft zu bewegen. Geleitet wird der Treff von Gerd Haug. Bei ihm können sich Interessierte auch per Telefon unter 0176/20732853 oder per E-Mail an: haug1503@aol.com für das Angebot anmelden. Treffpunkt ist das Fort C, auf dem Parkplatz am Sportplatz (Bolzplatz) in Minden.