Neues Angebot: Heilwasser-Tasting

Bad Kissingen. Ab September bietet die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH ein neues Angebot für Gäste und Einwohner an: Ein Heilwasser – Tasting. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird eine Brunnenfrau interessierten Teilnehmern alles Wissenswerte rund um das Heilwasser erklären und einen Gesamtüberblick über dieses Thema geben. Teilnehmer erhalten ein Heilwasser-Glas sowie eine Heilwasser- Praline.

Der erste Termin findet am Mittwoch, 4. September, um 14:30 Uhr in der Wandelhalle statt. Die Heilquellen spielen seit über 500 Jahren eine bedeutende Rolle in Bad Kissingen. Aber wie entsteht Heilwasser? Wonach wurden die Heilquellen benannt? Und wieschmecken die unterschiedlichen Heilwässer? Das und noch viel mehr erfahren Teilnehmer beim Heilwasser – Tasting. Eine Brunnenfrau erklärt den Teilnehmern alles Wissenswerte von der Entstehung über die geschichtliche Entwicklung des Heilwasserausschanks bis hin zu Trinkkuren und Wirkweisen der unterschiedlichen Quellen. Dabei werden die Heilwässer und ihre Besonderheiten nacheinander vorgestellt und aus dem eigenen Heilwasser – Glas probiert. Zudem wird Heilwasser auch in anderen Formen wie beispielsweise einer Heilwasser – Praline probiert. „Natürliche Heilmittel nehmen im Gesundheitstourismus einen immer größeren Stellenwert ein. Mit den Heilquellen besitzt Bad Kissingen die perfekte Grundlage für ein solches Angebot und ergänzt die individuelle Beratung der Brunnenfrauen während des Heilwasserausschanks. Wir geben Gästen und Einwohnern die Möglichkeit, sich bewusst mit dem Thema Heilwasser auseinanderzusetzen und einen Gesamtüberblick zu erhalten“, erklärt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Anmeldung und Buchung: Das 45 – minütige Heilwasser – Tasting findet jeden ersten Mittwoch im Monat um 14:30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Brunnenausschank in der Wandelhalle. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets sind an der Tourist – Information Arkadenbau sowie online unter www.badkissingen.de/tasting erhältlich. Das Heilwasser – Tasting kostet 9,90 € pro Person und beinhaltet ein Heilwasserglas sowie eine Heilwasserpraline. Es ist keine Mindestteilnehmerzahl notwendig. Das Angebot ist auch als Gruppe oder individuell buchbar.

Anmeldung und Informationen erhalten Interessierte bei den Kollegen im Gästeservice unter gaestefuehrung@badkissingen.de oder telefonisch unter 0971 8048 – 234 / – 235.