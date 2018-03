Neuer Gehtreff in Rheda startet am 21. März

Paten gesucht und gefunden

Rheda-Wiedenbrück. Es ist soweit: Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet nächsten Mittwoch, 21. März, um 14.30 Uhr das erste Mal der Gehtreff in Rheda. Treffpunkt ist das Freibad, Teilnehmer sind herzlich willkommen. Der Gehtreff ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Dem Aufruf nach neuen Gehtreff-Paten sind viele Ehrenamtliche gefolgt, die inzwischen auchan einer Schulung des Kreissportbundes Gütersloh teilgenommen haben. Mitmachen können alle älteren Menschen, die Spaß und Lust haben, sich in guter und sicherer Begleitung auf den Weg zu machen und in ungezwungener Atmosphäre einen kleinen Spaziergang in der nahen Umgebung zu unternehmen. Geplant ist eine Runde von rund einer Stunde mit Pausen. Das Tempo wird natürlich so angepasst, dass jeder mitgehen kann. Für Fragen steht Hans Gerd Specht telefonisch unter 05242 8552 oder 0160 75 45 162 zur Verfügung.

Hintergrund

„Gemeinsam Spazierengehen, sich an der frischen Luft bewegen, Neues kennenlernen und per Pedes die Gesundheit stärken“ – unter diesem Motto ist im vergangenen September der Gehtreff in Wiedenbrück gestartet und erfreut sich seither wachsender Beliebtheit. Von Beginn an war es geplant, ein solches Angebot auch in Rheda auf den Weg zu bringen.

Der Gehtreff ist eine Initiative des Seniorenbeirates der Stadt Rheda-Wiedenbrück in Zusammenarbeit mit dem Wiedenbrücker Turnverein und dem VfL Rheda. Unterstützt wird das Vorhaben durch den Kreissportbund Gütersloh im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“.