Ab Sommer 2019 neue Ziele entdecken mit SunExpress

20 Prozent mehr Kapazität und neue Ziele im Sommer 2019

Frankfurt am Main. 20 Prozent Kapazitätswachstum gegenüber dem Vorjahr: Im Sommer können sich Reisende ab Düsseldorf auf noch mehr SunExpress-Flüge und Ziele freuen. Das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines stockt in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens aufgrund der starken Nachfrage kräftig auf und bietet in der Sommersaison insgesamt 1,2 Millionen Sitzplätze an. Damit avanciert SunExpress zur star22ken Nummer drei der Ferienfluggesellschaften am Düsseldorf Airport und fliegt 27 Ziele in sieben Ländern an.

Erstmalig nach Beirut und Erbil: Neues Ziel im SunExpress-Flugplan ab Düsseldorf ist in diesem Sommer Beirut. Die libanesische Hauptstadt wird auch als „Paris des Ostens“ bezeichnet und bietet mit ihrer charmanten Mittelmeerpromenade und zahlreichen historischen Stätten im Umland genügend Stoff für einen unvergesslichen Städtetrip fernab der klassischen Ziele. Die moderne und liberale Metropole wird zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient. Erstmals in der fast 30-jährigen SunExpress-Geschichte finden diesen Sommer zudem Direktflüge nach Erbil statt. Einmal wöchentlich – immer freitags – hebt der Flug in Richtung Nordirak ab. Der Flug zielt größtenteils auf die irakische Community und damit das sogenannte „visiting friends and relatives“-Segment ab. Die beiden Neuzugänge im SunExpress-Streckennetz stellen die konsequente Erweiterung der Strategie der Fluggesellschaft im ethnischen Verkehr dar.

Neue Destinationen in der Türkei: Als Türkei-Experte erweitert SunExpress zudem ihr Angebot deutlich um zwei weitere Ziele in Anatolien und eines an der türkischen Riviera. Besonders für Reisende, die Familie und Freunde in der Türkei besuchen wollen, bieten sich mit den Direktverbindungen immer donnerstags nach Kütahya und immer samstags nach Malatya dadurch noch flexiblere Reisemöglichkeiten: Deutlich mehr Sitzplätze werden in der Sommersaison in die türkische Hauptstadt Ankara sowie nach Diyarbakir, Konya und Samsun angeboten. Izmir, die Metropole an der türkischen Ägäis, wird in der Spitze bis zu dreimal täglich ab dem Düsseldorf Airport bedient, nach Antalya geht es sogar bis zu sechsmal am Tag. Das bei Urlaubern besonders beliebte Ziel Alanya wird jeweils einmal pro Woche immer mittwochs angeflogen.

Nonstop ans Mittel-, Schwarze oder Rote Meer: Neben der Türkei liegt der Fokus von SunExpress ab Düsseldorf in diesem Sommer auf Ägypten, Bulgarien und Griechenland. Hurghada, die Top-Destination am Roten Meer unter deutschen Urlaubern, wird ab sofort täglich angeflogen. Zudem geht es täglich außer samstags nach Varna und Burgas in Bulgarien, ein für SunExpress interessanter Wachstumsmarkt. Kreta, die größte der griechischen Inseln, gehört seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen im Mittelmeerraum. SunExpress fliegt jeweils dienstags, donnerstags und sonntags in rund drei Stunden Flugzeit vom Rhein nach Heraklion. Die Fluggesellschaft betreibt in diesem Jahr mit 84 Flugzeugen die größte Flotte in ihrer Unternehmensgeschichte und blickt zudem auf eine lange Erfolgsgeschichte mit dem Umsetzen von Innovationen und der Zusammenarbeit mit Startups zurück: So ist SunExpress etwa die einzige Airline, die ihren Kunden die Buchung von Flügen per Sprachsteuerung über Amazon Alexa ermöglicht. Zudem wurde erst kürzlich ein Projekt mit dem Food-Delivery-Startup Foodora ins Leben gerufen, bei der die Airline auf ausgewählten Routen eine einzigartige Auswahl an moderner Restaurantküche an Bord getestet hat. Im Sommer bietet SunExpress darüber hinaus auf einigen Flügen ab Antalya Virtual-Reality-Entertainment über VR-Brillen an.

