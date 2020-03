Neue Mountainbike Kurse vom Sportbund

Bielefeld. Am Sonntag, 8. März wird ein Mountainbike Workshop Bunny Hop von 10 bis 14 Uhr angeboten. In diesem Kurs werden einzelne Bewegungsabläufe Schritt für Schritt erlernt, damit Hindernisse aus der Fahrt heraus flüssig überwinden werden können. Dazu wird vorwiegend im flachen und leicht ansteigenden Gelände eines Parkhauses gefahren. Ebenfalls am 8. März von 10 bis 14 Uhr wird ein Mountainbike Basic Fahrtechnikkurs Indoor für Eltern mit ihren Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren angeboten.

Treffpunkt für beide Kurse ist die Neue Schmiede Bielefeld, Handwerkerstraße 7 in Bielefeld. Ein Fahrtechnik Workshop Sicher biken über Wurzeln und Stufen ist am Samstag, 21. März von 12 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Habichtshöhe, Bodelschwinghstraße 79 in Bielefeld. Teilnehmen können alle, die schon Kurse im Bereich Level I absolviert haben und über ausreichend Praxiserfahrung verfügen. Am 28. März gibt es von 11 bis 13 Uhr eine Mountainbike Info Tour im Teutoburger Wald. Hier kann man erste Fahrpraxis sammeln und man erhält von den Mountainbike Guides fahrpraktische Beratungen um für sich die nächsten passenden Workshops zu finden. Wenn man einen Mountainbike Basic Fahrtechnik Kurs schon absolviert hat, dann kann man am 28. März von 10 bis 14 Uhr seine Praxiserfahrung im Teutoburger Wald erweitern. Auf sehr abwechslungsreichen Trails geht es auf technisch nicht allzu schwierigen Wegen.

Treffpunkt ist für beide Kurse am 28. März der Japanische Garten, Quellenhofweg 125 in Bielefeld-Bethel. Eigenes Material muss mitgebracht werden. Weitere Voraussetzungen und Gebühren findet man unter www.sportbund-kurse.de oder unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-kurse.de