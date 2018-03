Nachbarschaftsfrühstück „Frühlingserwachen“ im Marie-Schmalenbach-Haus, Graf-Kantiz-Str. 5, 32049 Herford



Herford. Es duftet nach frischem Kaffee und warmen Brötchen im Marie-Schmalenbach-Haus. Das bedeutet es findet das monatliche Nachbarschaftsfrühstück statt. An jedem 2. Dienstag von 9.00-11.00 Uhr können sich für nur 5,00 EUR Freunde, Gäste, Bewohner, Angehörige und Nachbarn an unserem abwechslungsreichen Frühstücksbuffet bedienen. Dazu reichen wir Kaffee satt. Bitte melden Sie sich für das Frühstück unter folgender Rufnummer im Marie-Schmalenbach-Haus an: 05221/7631-250.Natürlich können Sie in dieser Zeit auch unsere Beratungsangebote wahrnehmen. Ob generelle Fragen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten für Senioren, ambulante Leistungen oder stationäre Pflege und Kurzzeitpflege – wir beraten Sie gern.