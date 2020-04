Musizieren in Corona-Zeiten

Johannes-Brahms-Musikschule lädt weiter zum Musizieren ein

Detmold. Im Gebäude in der Woldemarstraße 23, in dem die städtische Musikschule zu Hause ist und in dem normalerweise reges Treiben herrscht, ist es zurzeit still und menschenleer. Doch das Musizieren geht für einen Großteil der Schüler*innen weiter, der Einzel- und Kleingruppenunterricht findet zum größten Teil per Video- oder Telefonkontakt statt.

Da wird gezoomt, geskypet, gechattet oder einfach nur telefoniert, um die eingeübten Musikstücke zu präsentieren und kommentieren zu lassen. Auch wenn der persönliche Kontakt beim Unterrichten sehr wichtig ist und sich die klanglichen Details nur vermitteln lassen, wenn sie nicht über Handy-Mikrophon und Lautsprecher gespielt werden, nehmen doch sehr viele Schüler*innen die Angebote ihrer Lehrer*innen dankbar an. Einblicke in das rege Musizieren kann man sich auf der Website der Johannes-Brahms-Musikschule (www.johannes-brahms-musikschule.de) ansehen und -hören. Und nicht nur für unsere Schüler*innen finden sich dort auch zahlreiche Lieder zum Mitsingen, Mitmachangebote für Eltern mit kleinen Kindern und Online-Aufgaben für Schüler*innen. Ein Klick auf diese Seite lohnt sich auf jeden Fall für alle Musikinteressierten!