Musik vom Balkon in malerischer Umgebung

Büren. „Less Illness – More Music“ – unter diesem Motto hat David Haupt sechs Wochen lang täglich auf seinem Balkon in den Bürener Almeauen aufgelegt. Die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus haben uns alle hart getroffen,“ berichtet er. „Veranstaltungen und Feste, aber auch der alltägliche Kneipenbesuch waren in den ersten Wochen gar nicht möglich und sind bis heute stark eingeschränkt.“ Trotzdem wollte der Bürener Unternehmer das Beste aus der Situation machen und fing getreu der Devise „Musik verbindet“ an, anderen durch seine Balkonmusik eine Freude zu machen. In seiner täglichen musikalischen Session spielte er unter Beachtung der Corona-Auflagen für Nachbarn, Spaziergänger und eine immer größer werdende Internetgemeinde über 44 Tage lang ein abwechslungsreiches Kurzprogramm.

„Gerade in diesen Pandemiezeiten ist es wichtig, solidarisch zu sein – auch über Landesgrenzen hinweg.“ Daher startete David Haupt jeweils um 18 Uhr immer mit der Europahymne. „Dann folgten zwei bis drei Musikstücke von Klassik bis aktuellen Charts der letzten 50 Jahre.“ Neben der Musik für die großen Zuhörer wurden sonntags auch Kinderlieder für die jüngsten angeboten. Gemeinsam mit Pfarrer Peter Gede spielte David Haupt extra einen Ostergruß ein, der nicht nur in den Almeauen zu hören war, sondern auch im Internet gezeigt wurde und somit viele Menschen unter den strengen Kontaktauflagen erreichen konnte. Auch für den öffentlichen ökumenischen Gottesdienst am Flughafen war David Haupt im April im Einsatz. Er unterstützte den Auto-Gottesdienst unter freiem Himmel mit technischem Equipment.