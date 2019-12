Mitgliederversammlung Förderverein der Stadt HalleWestfalen e.V.

Halle(Westfalen.) „Wir wollen zukünftig unser Engagement verstärkt in der Öffentlichkeit zeigen“, so Bürgermeisterin Anne Rodenbruck- Wesselmann, zur Eröffnung der am 19. November durchgeführten Mitgliederversammlung des Fördervereins der Stadt HalleWestfalen, deren Sprecherin sie ist: „und werden in Zukunft bei gerne bei Unternehmen zu Gast sein, die unsere Mitglieder sind.“ Insofern fand erstmals die Zusammenkunft des Fördervereins, ihm gehören sowohl Haller Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen und Vereine aus der Stadt an, beim lokalen Energieversorger statt.

Demzufolge stellte der Hausherr und TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese das Unternehmen im Detail vor und zeigte unter anderem auf, dass sie in ihrem Portfolio auch die private Beratung umweltfreundlicher Energieversorgung anbieten und im Hinblick auf die Zunahme von Elektroautos auch die entsprechenden Ladesäulen im Rahmen eines Contracting-Vertrags für Gewerbekunden zur Verfügung stellen. Interessant war auch der Hinweis, dass TWO- Kunden für klimaschonende Anschaffungen (zum Beispiel energieeffiziente Haushaltsgeräte) belohnt werden und einen finanziellen Zuschuss aus dem TWO eigenen Fördertopf erhalten.

Derzeit gehören dem Förderverein 34 Mitglieder an und festzuhalten ist, dass es eine zunehmende Bereitschaft für eine Mitgliedschaft gibt. „Wir verstehen uns als Partner des bürgerschaftlichen Engagements“, sagt Sprecherin Anne Rodenbrock-Wesselmann, „und wir helfen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten.“ Neben den Mitgliedsbeiträgen, die ein Volumen von rund 4.000 Euro haben, bekommt der Förderverein auch Spenden. So wie zuletzt von Oliver Speicher, der auf Grund seines fünfjährigen Bestehens des Marktkaufs 5.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Dieses Geld soll zur Verschönerung der Innenstadt verwendet werden und es ist daran gedacht, Outdoor-Sitzmöglichkeiten im Bereich des Ronchin-Platz anzuschaffen. Finanzielle Zuwendungen von Seiten des Fördervereins haben unter anderem das Kreissängerfest, das Figurentheater oder die HIW- Veranstaltung >Summer in the City< erhalten, wobei es sich nur um eine jeweilige Anschubfinanzierung gehandelt hat. Eine finanzielle Beteiligung will der Förderverein auch dem 1. Haller Musiksommer im kommenden Jahr zukommen lassen. Diese von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert erstmalig für die Sommerferien 2020 konzipierte Musikreihe soll sowohl in der evangelischen St. Johanniskirche als auch in der katholischen Herz-Jesu-Kirche stattfinden.

„Ein wunderbares Angebot, denn gerade in der Ferienzeit bleiben viele daheim. Dass ist ein attraktives Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, denn die Konzerte sind eintrittsfrei“, so Anne Rodenbrock-Wesselmann. Im formellen Teil der Versammlung wurden des Weiterem die Datenschutzverordnung und eine neue Beitragsordnung verabschiedet. Angesprochen wurden auch Themen wie die planerische Gestaltung der >Rechten Herzkammer<, bürgerschaftliche Engagement der Initiative >Kauf im Ort<, denen der Förderverein die Anschaffung der entsprechenden Plakattafeln an den Orteingängen ermöglicht hat. Des Weiteren kamen Themen wie Toiletten und Trinkbrunnen in der Innenstadt zur Sprache und Thomas Kolmhuber stellte das aktuell angelaufene Brunnenprojekt mit der Gesamtschule an der Masch vor. Rund 14 Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe erhalten im Schulprojekt >PraxisLeben< Einblicke unter anderem in die Berufswelt bei den Firmen Weidich, Krause, Koch + Walther sowie Kasper. Die erlernten und gewonnenen Fähigkeiten sollen dann gemeinsam mit dem Bau eines Brunnens auf dem Schulhof umgesetzt werden, der möglicherweise vor den Sommerferien 2020 eingeweiht werden kann.