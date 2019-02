Miele auf der Altenpflege 2019

Betriebskosten um 25 Prozent gesenkt

Ein weiteres Highlight auf dem Miele-Stand sind die Tankuntertisch-Spülmaschinen, die im zweiten Quartal 2019 in einer weiter verbesserten Ausführung auf den Markt kommen. Dank vereinfachter Bedienung über das neue Full-Touch-Display mit selbsterklärenden Piktogrammen sind bei diesen Geräten Anwendungsfehler nahezu ausgeschlossen. Darüber hinaus senkt ein optimiertes Reinigungssystem die Betriebskosten um bis zu 25 Prozent.

Außerdem präsentiert Miele Geräte, die sich seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Bereichen von Senioreneinrichtungen bewähren: Beispielsweise Haubentankspüler, die einen hohen Geschirrdurchsatz ermöglichen, Frischwasserspüler für die Stationsküche und die größeren Wäschereimaschinen, die auch in Trennwandausführung verfügbar sind.

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2017/18 rund 4,1 Milliarden Euro, wovon 70 Prozent außerhalb Deutschlands erzielt wurden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 11.200 davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.