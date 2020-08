Libori digital war ein voller Erfolg

Paderborn. Mit dem Feuerwerk der Wunderkerzen fand am Sonntagabend Libori Digital seinen ganz besonderen Ausklang: Die 140 eingesendeten Fotos und Videos der Liborifans mit brennender Wunderkerze bildeten dabei den leuchtenden Abschluss einer durchweg erfolgreichen Woche des digitalen Volksfests.

„Libori hat dieses Jahr vor allem im Herzen stattgefunden“ resümiert Bürgermeister Michael Dreier die vergangene Woche und betont damit die spürbare Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Volksfest. Diese Verbundenheit äußert sich in diesem besonderen Jahr vor allem auf der digitalen Ebene: Mehr als 45.000 Aufrufe des YouTube-Streams zeigen das große Interesse an dem vielseitigen Programm, das Künstler, Akteure und Initiatoren in über 2.000 Stunden Arbeit im Rahmen von Libori Digital auf die Beine gestellt haben. Besonders auch über die rege Beteiligung auf den sozialen Medien zeigt sich Dreier begeistert: „Die Interaktion zwischen Studio und Gartenpartys war sensationell.“

Auch das Engagement der Künstler zahlt sich aus: Über den freiwilligen Erwerb von Tickets und die digitalen Bierbestellungen konnte eine Summe von über 11.000 Euro erzielt werden, die den beteiligten Kulturschaffenden zu Gute kommt. Die eigens eingerichtete Webseite libori.digital, die seit Mai bereits mehr als 450.000 Besucher erreicht hat, bleibt vorerst online – und somit auch die Möglichkeit, die Künstler noch nachträglich zu unterstützen, bestehen.

Der Erfolg von Libori Digital ist besonders dem großen Einsatz und Zusammenwirken aller Beteiligten zu verdanken. Dreier bedankte sich dabei insbesondere bei den Initiatoren André Weihrauch (AFV Medien) und Christoph Meironke (Wabsolute), die das Projekt mit großem Engagement umgesetzt haben, sowie dem Team des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing.

Mit der erfolgreichen Realisation des ambitionierten Projekts hat Paderborn als Digitale Heimat und Modellregion für OWL einmal mehr seine führende Rolle unter Beweis gestellt.