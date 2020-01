Minden. Seit mehr als einem Jahr gibt es den „Gaming Circus“, ein Spieletreff für alle Altersklassen in Minden. Dieser Geburtstag ist Anlass für die erste „Lange Nacht der Spiele“, die am 25. Januar in der Stadtbibliothek Minden stattfindet. Gemeinsam mit dem FMC Minden e.V., dem Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank und weiteren ehrenamtlichen Kooperationspartner*innen wird ein buntes Programm an digitalen und analogen Spielen vorbereitet.

In einem selbst erstellten Escape-Room können spannende Rätsel gelüftet und im eigens für die Nacht organisierten Mini-Dungeon kann der Ausweg gefunden werden. Natürlich können alle Interessierten aber auch eigene Brett-, Karten- oder Rollenspiele, selbstverständlich auch digitale Spiele mitbringen und andere dazu einladen mitzumachen.

Getränke gibt es im benachbarten Restaurant „Zum seriösen Fußgänger“ und mitgebrachte Snacks können die Teilnehmer*innen dem Mitbringbuffet beisteuern. Los geht es um 18 Uhr in der Stadtbibliothek, Königswall 99. Rückfragen und weitere Infos gibt es per E-Mail an: mail@gaming-circus.de oder man schaut auf der Homepage nach https://gaming-circus.de/.