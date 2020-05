Landhotel Jäckel: Statt Feten digitale Bühne

Halle/Westfalen .In den vergangenen Jahren hat es im Festsaal des renommierten Landhotels Jäckel schon etliche rauschende Feten, Bälle und Hochzeiten gegeben. „Leider ist uns dieses Geschäft auf Grund der Coronakrise gänzlich weggebrochen“, so Inhaber Andy Marten, „doch jede Krise bietet auch eine Chance.“ Insofern hat das Landhotel Jäckel als traditioneller Gastronomiebetrieb die erzwungene Pause genutzt und innovative Ansätze gefunden, um fortan digital präsent zu sein. „Wir haben zuletzt an zahlreichen Webinaren teilgenommen“, sagt Andy Marten, der zudem Sprecher des Haller Wirte-Stammtisches ist, „um in der digitalen Zukunft besser positioniert zu sein.“

Dieses digitale Business ist schwerpunktmäßig auch die aktuelle Herausforderung der Agentur STRUPAT.Kundenbegeisterung und so wurde unlängst aus dem realen Festsaal im Landhotel Jäckel eine digitale Vortragsbühne. „Das Unternehmen Synaxon, ein Dienstleister für den IT-Channel, hatte mich als Referent für ihre Geschäftsführer-Tagung verpflichtet“, sagt Agenturchef Ralf R. Strupat, „da aber eine Zusammenkunft von mehr als 200 Geschäftsführer derzeit nicht möglich ist, wurde erstmals eine Web-Konferenz durchgeführt.“

Diese digitale Herausforderung wurde mittels Übertragungs-Software und mit entsprechender Hardware wie unter anderem Computer, Laptops und Scheinwerferlicht gelöst, so dass die große Räumlichkeit für Festivitäten aktuell zum Businessraum einer digitalen Vortragsbühne gestaltet wurde. Demzufolge konnte problemlos von HalleWestfalen aus eine >just in time< strukturierte Web-Konferenz weltweit übertragen werden. Dabei erhielt Ralf R. Strupat mit seinem Begeisterungsreferat „Mensch und Team im Mittelpunkt. Was Du – als Kapitän mit deiner Crew – heute vom Untergang der Titanic lernen kannst“ großen digitalen Beifall.

Diese digitale Debütveranstaltung sorgte auch für große Zufriedenheit beim Inhaber Andy Marten, der somit einen großen Unternehmensschritt in eine digitale Zukunft vollzogen hat: „Wir haben jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen und gezeigt, dass es funktioniert. Demzufolge können wir mit dieser unserer digitalen Tagungstechnik jetzt eine weitere Facette im Rahmen unseres Tagungsservice anbieten. Außerdem können Speisen >To Go< bei uns sowieso schon direkt online gebucht und über unserer Homepage auch bargeldlos bezahlt werden.“