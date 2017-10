Kultur[Mit]Wirkung: Kultur im „Aufbruch“

Kulturbüro der Stadt Minden lädt am 19. Oktober zu gemeinsamen Austausch ein

Minden. Infos, Musik und Gespräche stehen am 19. Oktober auf dem Programm, wenn das Team des Kulturbüros Kulturschaffende und alle an Kultur-Interessierten in den Großen Rathaussaal des Mindener Rathauses einlädt. Zum zweiten Mal werden unter der Überschrift Kultur[Mit]Wirkung unterschiedliche kulturrelevante Themen vorgestellt und zum Austausch darüber eingeladen. Eröffnet wird die Veranstaltung um 18 Uhr von der für Kultur zuständigen Beigeordneten Regina-Dolores Stieler-Hinz, die anschließend die Expert*innen für die unterschiedlichen Themen auf die Bühne bittet.

Die Idee der Themenjahre 2018/19, mit denen die kommunale Kulturarbeit durch ein gemeinsames Thema vernetzt werden soll, steht unter der Überschrift „Aufbruch“. Dazu haben die Mindener Kulturinstitute bereits eine Reihe von Veranstaltungen und Projekten entwickelt. Die Kolleginnen und Kollegen vom Mindener Stadttheater, Museum, Musikschule, BÜZ, Preußenmuseum, Kommunalarchiv, MindenMarketing und VHS informieren darüber und sind gespannt auf den Austausch. „Außerdem suchen wir Kulturvermittler*innen für Angebote der Kulturellen Bildung und nehmen die Stadtteile als Kulturräume in den Blick“, so Dr. Ulrike Faber-Hermann vom Kulturbüro. Dazu können auch die Vertreter*innen des Quartiersmanagements angesprochen werden.

Das Kulturbüro selbst informiert über seine Arbeit und sucht das Gespräch zu Fördermöglichkeiten im Kulturbereich. Eine Such-Biete-Wand soll den direkten Austausch und die gegenseitige Unterstützung fördern.

Es gibt Fingerfood und Getränke sowie Musik von „Revolving Compass“ mit Klängen, die vielleicht den einen oder die andere auch in Bewegung bringt. Das Kulturbüro freut sich auf viele Gäste. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es direkt im Kulturbüro unter der Telefonnummer: 0571/89288 oder 0571/89758.

Foto 1 und Titelbild: ©Pressestelle der Stadt Minden

Foto 2: ©Paul Olfermann