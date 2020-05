KulturFaktor live am 5.5.: Improvisationen mit Tobias Schössler

Musik am Klavier per Livestream

Gütersloh. Eigentlich wollte Pianist und Komponist Tobias Schössler im April auf Deutschland-Tournee gehen – die musste aufgrund des Coronavirus leider abgesagt werden. Der Harsewinkeler ist als Pianist, Improvisator und Komponist seit vielen Jahren unterwegs. Auf vier bislang erschienen Alben dokumentiert der musikalische Grenzgänger seine Kompositionen und Improvisationen zwischen Klassik, Jazz, Neuer Musik und kantigem Songwriting. Die Kultursendung „3sat Kulturzeit“ zeigte sich von der aktuellen Platte „Sections“ beeindruckt.

Sich und seine Musik stellt Tobias Schössler am Dienstag, 5.5., in der Zeit von 18:30 bis 19 Uhr in der vom städtischen Fachbereich Kultur initiierten Reihe „KulturFaktor live“ vor. Zu sehen ist die Sendung im Livestream unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite von Filmfaktor.

Kulturakteure aller Branchen aus dem Kreis Gütersloh, die in der aktuellen veranstaltungsfreien Zeit die Gelegenheit einer „digitalen Bühne“ nutzen möchten, können sich unter folgender E-Mail-Adresse beim Fachbereich Kultur melden: LnJcklgtrslhd.