Köstliches, Kultur und Geselligkeit

Schlemmer-Abendmarkt ab März jeden ersten Donnerstag des Monats auf dem Inowroclaw-Platz

Freunde treffen, dabei Delikatessen probieren und gute Tropfen trinken – besser lässt sich der Feierabend nicht genießen. Ab dem 1. März haben die Bürger Bad Oeynhausens wieder genau dazu auf dem Schlemmer-Abendmarkt die Gelegenheit. Von März bis Oktober öffnen 18 Anbieter an jedem ersten Donnerstag des Monats ihre Verkaufsstände. Das kulturelle Rahmenprogramm sorgt zudem für abwechslungsreiche Unterhaltung. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr findet der Schlemmer-Abendmarkt zum zweiten Mal statt. „Ich freue mich sehr, dass der Markt so gut angenommen wurde und nun in die zweite Runde geht“, sagt Achim Wilmsmeier, Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen. „Mit der Mischung aus gutem Essen und geselligem Miteinander ist er eine echte Bereicherung für unsere Stadt“, so Wilmsmeier weiter. Auch Peter Adler, Geschäftsführer der für den Markt verantwortlichen Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, schaut der Neuauflage der Veranstaltungsreihe optimistisch entgegen: „Vergangenes Jahr kamen rund 1000 Kunden pro Markttag auf den Inowroclaw-Platz. Das ist für uns Grund genug, das Angebot weiter auszubauen.“ 18 Stände sorgen für kulinarische Vielfalt. „Mit Pilzspezialitäten, besonderen Weinen oder auch veganem Streetfood haben wir sowohl Raritäten als auch beliebte Klassiker im Angebot. Da ist für Jeden etwas dabei“, erklärt Dominic Rudek, der bei der Staatsbad GmbH den Schlemmer-Abendmarkt organisiert.