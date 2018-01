Kölner Dom und Phantasialand zu Top-Reisezielen in Deutschland gekürt

NRW. Das Phantasialand in Brühl und der Kölner Dom gehören bundesweit zu den beliebtesten Reisezielen ausländischer Touristen. Das hat eine Umfrage der Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ergeben, an der sich rund 32.000 Deutschland-Reisende aus über 60 Ländern beteiligt haben.

Welche Bauwerke und Naturschönheiten in Deutschland sind die Beliebtesten? Mit dieser offen gestellten Frage wandte sich die DZT direkt an internationale Gäste. Aus den Antworten hat sie ein Ranking der TOP 100 erstellt, in dem sich insgesamt elf touristische Highlights aus NRW befinden. Das Phantasialand belegt demnach Platz acht, der Dom in Köln Platz elf. Der Nationalpark Eifel (Rang 31), das Sauerland (Rang 36) und die Düsseldorfer Altstadt (Rang 49) befinden sich unter den Top 50. Der Aachener Dom, der Naturpark Teutoburger Wald, der Weihnachtsmarkt in Monschau, die Zeche Zollverein in Essen, die Wuppertaler Schwebebahn und der Prinzipalmarkt in Münster folgen auf weiteren Plätzen. Angeführt wird das Ranking vom Miniatur Wunderland in Hamburg, dem Europa-Park in Rust sowie Schloss Neuschwanstein. Abstimmen konnte jeder Nutzer auf der Webseite der DZT, die Umfrage ist damit nicht repräsentativ.

Das Phantasialand war erst im Dezember zum „Besten Freizeitpark 2017“ gekürt worden. Beim Parkscout Publikums-Award hatten knapp 35.000 Freizeitparkbesucher in 16 Kategorien über deutsche Parks und ihre Attraktionen abgestimmt und das Phantasialand in insgesamt sechs Kategorien auf den ersten Platz, in weiteren sechs Kategorien auf den zweiten Platz und in einer Kategorie auf den dritten Platz gewählt.

