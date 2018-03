Kletterpark Bielefeld öffnet planmäßig mit kleinem Dankeschön an „Friederike“

Bielefeld. Selbstverständlich ist es nicht, dass der Kletterpark Bielefeld in diesem Jahr planmäßig zu den Osterferien öffnet, denn das Sturmtief Friederike hat in den Wäldern Ostwestfalens-Lippe heftig gewütet. Doch die Bäume des Kletterparks und alle Kletterelemente wurden vom Sturm verschont. „Die regelmäßigen Baumprüfungen haben sich bezahlt gemacht“, erklärt Lutz Heinemann, Geschäftsführer der Interakteam GmbH, erleichtert. „Dem gesunden Baumbestand im Kletterpark Bielefeld haben wir es wohl zu verdanken, dass wir am 24. März in die Saison starten können“. Selbstverständlich ist es nicht, dass der Kletterpark Bielefeld in diesem Jahr planmäßig zu den Osterferien öffnet, denn das Sturmtief Friederike hat in den Wäldern Ostwestfalens-Lippe heftig gewütet. Doch die Bäume des Kletterparks und alle Kletterelemente wurden vom Sturm verschont. „Die regelmäßigen Baumprüfungen haben sich bezahlt gemacht“, erklärt Lutz Heinemann, Geschäftsführer der Interakteam GmbH, erleichtert. „Dem gesunden Baumbestand im Kletterpark Bielefeld haben wir es wohl zu verdanken, dass wir am 24. März in die Saison starten können“.

Diese Tatsache wollen die Kletterpark Betreiber gerne auch mit den Besuchern teilen und laden alle Kletterer mit Vornamen „Friederike“ am Eröffnungswochenende (24. und 25. März) zum kostenlosen Klettern ein!

Klettern können mit dem Start der Osterferien aber alle, die mindestens 8 Jahre alt sind und eine Mindestgreifhöhe von 1,65 cm erreichen. Dann steht dem Kletterspaß nichts mehr im Wege: An zahlreichen Kletterstationen können Kletterprofis und Anfänger ihre Geschicklichkeit sowie ihren Mut testen und dabei unvergessliche Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Ob rasante Seilrutschenfahrten, wacklige Balanceakte über Bermudabrücken und Rolltonnen, der berühmt-berüchtigte Tarzansprung ans Seil oder, oder, oder …

Öffnungszeiten in der Saison 2018

Vom 24. März bis 4. November

An allen Wochenenden (Sa + So), Feier- und Brückentagen sowie in den NRW-Ferien dienstags bis sonntags, jeweils von 10 – 20 Uhr

Anschrift

Kletterpark Bielefeld, Am Johannisberg 5, 33615 Bielefeld, Service-Büro: 05231-3080580

