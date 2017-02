Kleine Gärten optimal gestalten

Gütersloh. Die Grundstücke werden heute immer kleiner, die Baugebiete immer dichter und die Zeit für den Garten meistens knapper. Der Vortrag von Tanja Minardo am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Volkshochschule Gütersloh, Hohenzollernstraße 43 soll zeigen, wie auch in kleinen Gärten verschiedene Räume und selbst in einem Reihenhausgarten ein kleines Gartenreich geschaffen werden können. Es wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten bestehen, um einen kleinen Garten optisch größer wirken zu lassen. Die Referentin ist Landschaftsarchitektin und seit langem versiert in Sachen Gartenplanung, historische Gärten und auch im Bereich Naturgartenplanung. Zu dem Thema „Kleine Gärten attraktiv gestalten“ zeigt Minardo in der Reihe „Lebendige Gärten“, wie man auch auf kleiner Fläche ein „gärtnerisches Kleinod“ entstehen lassen kann, indem Platz für Ruhe und Erholung zu finden ist oder wo auch Raum für Kinderspiel, Staudenbeete oder eine kleine Gemüseecke ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

BU: Den Spaß, den sie an ihrer täglichen Arbeit hat, will die Landschaftsarchitektin Tanja Minardo auch an andere weitergeben.