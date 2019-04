Animationsprogramm in Großenbrode

Großenbrode. Das Team der Animation freut sich, alle Kinder ab vier Jahren täglich bis Freitag, 26.04.2019 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr zum Spielen, Toben, Basteln und Tanzen in der KinderInsel begrüßen zu dürfen. Die KinderInsel ist für OstseeCard-Inhaber aus Großenbrode kostenfrei. Das genaue Programm und weitere Informationen sind im Internet unter www.grossenbrode.de/veranstaltungskalender/ nachzulesen oder in beiden Tourist Informationen erhältlich. Kinder bis vier Jahren sind in Begleitung Ihrer Eltern ebenfalls herzlich willkommen.

Sonntag, 14.04.2019

19.00 – 20.30 Uhr Bingo im MeerHuus Großenbrode. Spielen Sie mit Veranstaltungsleiter Roland „Early“ Früh und seiner bezaubernden Assistentin Annika „Anni“ Fritzinger eine Runde Bingo. Der Verkauf der Bingolose startet um 18.30 Uhr im MeerHuus. Die erste Zahl wird um 19.00 Uhr gezogen. Es warten wieder tolle Preise auf die Sieger, die durch die Großenbroder Gewerbetreibenden gespendet wurden. Gespielt

werden zwei Runden. Der Eintritt ist kostenfrei, jedes Bingolos kostet € 1,00.

Dienstag, 16.04.2019

14.00 – 14.45 Uhr Figurentheater „Mascha und der Bär“ Großenbrode. Das Figurentheater Simsalabim zeigt: Mascha und der Bär! Die beliebte Geschichte vom Wirbelwind Mascha und ihrem Freund dem gutmütigem Bär. Aufwendig in Szene gesetzt für Kinder ab 2 Jahren. Eintritt € 5,00.

15.00 Uhr Ferienkino „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ im MeerHuus Großenbrode. Freuen Sie sich auf den dritten und letzten Teil des Animationsfilms „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ am Dienstag, 16.04.19 um 15.00 Uhr im MeerHuus. Ein letztes Mal müssen die Wikinger um Stammesoberhaupt „Hicks“ und seinem Nachtschatten „Ohnezahn“ für das Überleben aller Drachen kämpfen. Einlass in den Kinosaal im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist ca. 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Kostenpflichtig, Dauer ca. 104 min. FSK ab 6 Jahre.

17.00 Uhr Ferienkino „Immenhof“ im MeerHuus Großenbrode. Der Familien-Fantasie-Film „Immenhof“ ist mit einem neuen

Abenteuer zurück auf der Leinwand – Pferdeliebe und Herzklopfen inklusive. Am Dienstag, 16.04.19 um 17.00 Uhr wird der Film im MeerHuus aufgeführt. Neben Popcorn warten auch allerlei Leckereien und Getränke auf die Kinobesucher. Einlass in den Kinosaal im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist ca. 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Kostenpflichtig, Dauer ca. 100 min., FSK ab 0 Jahre. Mittwoch, 17.04.2019 20.00 – 21.45 Uhr Stand-up Comedy im MeerHuus mit Captain Comedy Michael Eller Großenbrode. Erstmalig betritt mit Comedian Michael Eller ein Solokünstler am Mittwoch, 17.04.2019 ab 20 Uhr die Showbühne im MeerHuus der beliebten Comedy Veranstaltung „MeerSpaß im MeerHuus“. Dabei werden in knapp 2 Stunden die Lachmuskeln wieder ordentlich gerockt. „Eine Seefahrt, die ist lustig“ – besonders wenn ER an Bord ist: Captain Comedy! Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studiert. Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie an Land. In seinem aktuellen Programm „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus“ geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt und wechselt dabei spielerisch von bildhaftem Blödsinn über bitterböse Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter Sprachakrobatik. Und das Schönste daran ist, Sie müssen nicht mal verreisen um all das zu erleben! Michael Eller ist seit über 10 Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy- und Kabarett-Szene. Zuschauer des Quatsch Comedy Clubs, der Schmidt Mitternachtsshow, der komischen Nächte und NightWash sowie etlichen tausend Gästen auf den AIDA Kreuzfahrtschiffen und vieler anderer Live- und TV-Formate erleben ihn regelmäßig als eine Ausgeburt der reinen Spielfreude. Tickets sind ab sofort ab € 8,00 in der Tourist Information im Rathaus erhältlich. Im Anschluss an die Veranstaltung steht Captain Comedy für Fotos und Autogramme gerne zur Verfügung.

Donnerstag, 18.04.2019 Ab 14.00 Uhr Fahrrad-Tour „Rund um Großenbrode“ Großenbrode. Volker Schildknecht aus Großenbrode bietet für alle Gäste und Einheimische eine gemütliche Fahrradtour am Donnerstag ab 14 Uhr durch die schöne Natur in und um Großenbrode an. Die Tour dauert ca. 3 bis 4 Stunden und ist kostenfrei. Route, Dauer und Pausen könne individuell abgesprochen werden. Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Treffpunkt: MeerHuus, Südstrand 10, 23775 Großenbrode. 15.00 – 17.00 Uhr Open Ship mit dem Seenotkreuzer „Bremen“ Großenbrode. Die „Bremen“ wurde 1993 in Dienst gestellt. Sie ist in Großenbrode stationiert und rund um die Insel Fehmarn im Einsatz. Benannt ist sie nach der Hansestadt an der Weser, dem Sitz der DGzRS. Der Name des Tochterbootes „Vegesack“ bezeichnet den Stadtteil Bremens, an dessen Seefahrtsschule im 19. Jahrhundert Adolph Bermpohl wirkte, einer der drei Gründerväter der DGzRS. Die „Bremen“ legt an der letzten Plattform auf der Seebrücke an; die Besichtigung ist kostenfrei. Der Vormann und seine Crew stehen für Fragen „rund um den Seenotkreuzer“ gerne zur Verfügung. 18.00 – 19.00 Uhr Filmvortrag „Die Seenotretter“ der DGzRS Großenbrode. Ein moderner Rettungsdienst, professionell geschultes Personal sowie eine wirkungsvolle und nach internationalen Forderungen ausgerichtete Organisation bieten die Gewähr, dass die dem Seenotrettungswerk zur Verfügung gestellten Spenden satzungsgerecht eingesetzt werden können. Die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) stellt mit Hilfe eines Filmvortrages die Arbeit der Seenotretter vor. Besucher erhalten einen Eindruck vom Leben und Arbeiten der Männer an Bord, die „rund um die Uhr – das ganze Jahr“, einsatzbereit sind. Freiwilligkeit ist das Fundament, auf dem die DGzRS seit nunmehr mehr als 150 Jahren steht. Damit ist zum einen die unbedingte Freiwilligkeit gemeint, mit der die Besatzungsmitglieder bei jedem, wirklich jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Einsatz fahren. Damit ist aber ebenso die ausschließliche Freiwilligkeit bei der Finanzierung der gesamten Arbeit gemeint – ohne einen Cent Zwangsabgaben seitens der Steuerzahler. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Förderbeiträgen, das heißt, jede Spende ist genauso freiwillig wie der Einsatz der Besatzungen. Der Eintritt zu diesem informativen Filmvortrag am Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist kostenfrei – Spenden sind herzlich willkommen. Weitere Informationen über die Arbeit der DGzRS sind im Informationszentrum Schleswig-Holstein in Laboe unter der Tel. 04343-4242644 erhältlich. Freitag, 19.04.2019 19.00 – 20.00 Uhr Laternen- & Blinklichtwanderung durch Großenbrode Großenbrode. Großenbrode bei Nacht! Genau die richtige Zeit, um mit einem Blinklicht oder Laterne in der Hand Großenbrode bei der Dämmerung zu erkunden… Also packt Euch warm ein, schnappt Euch Mama und/oder Papa und entdeckt gemeinsam mit uns unbekanntes Terrain. Gerne können eigene Blinklichter, Lichtschwerter oder LED-Ballons mitgebracht werden. Start:

Samstag, 20.04.2019 11.00 – 18.00 Uhr Osterbasar im MeerHuus Großenbrode. Am Ostersamstag und Ostersonntag werden im Meerhuus in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr österliche und maritime Basteleien auf dem Osterbasar präsentiert. Es wurde fleißig genäht, geklebt, geschnitten, gebastelt mit Stoff, Filz, Holz, Stein, Papier und Wachs. Genießen Sie bei freiem Eintritt und einer Tasse Kaffee sowie selbstgemachtem Kuchen die österliche Stimmung. Ab 18.00 Uhr OsterfeuerFest mit DJ Stephan Nanz Großenbrode. Der Gewerbe- und Tourismusverein Großenbrode e.V. lädt mit Unterstützung des Großenbrode Tourismus Service herzlich zum traditionellen Osterfeuer am Ostersamstag ein. DJ Stephan Nanz eröffnet das Osterfeuerfest um 18 Uhr, das Feuer wird gegen 19.30 Uhr entzündet. Stephan Nanz gehört seit 30 Jahren zu den beliebtesten DJ`s & Moderatoren im norddeutschen Raum. Unterstützt von erstklassiger Technik, einem breiten Musikrepertoire und natürlich guter Laune, verwandelt Stephan Nanz das Osterfeuerfest in eine berauschende Partynacht. Ab 23.00 Uhr Werkhallenparty beim Tuckers Großenbrode. Die erste Werkhallenparty 2018 war ein Kracher! In diesem Jahr werden die DJ ́s Thommy & Florian diese Partynacht in Großenbrode zu einer ganz besonderen machen. Thomas Maass und Florian Kinnert werden um 23.00 Uhr die Party eröffnen. Der Eintritt ist kostenfrei. Sonntag, 21.04.2019 11.00 – 18.00 Uhr Osterbasar im MeerHuus Großenbrode. Am Ostersamstag und Ostersonntag werden im Meerhuus in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr österliche und maritime Basteleien auf dem Osterbasar präsentiert. Es wurde fleißig genäht, geklebt, geschnitten, gebastelt mit Stoff, Filz, Holz, Stein, Papier und Wachs. Genießen Sie bei freiem Eintritt und einer Tasse Kaffee sowie selbstgemachtem Kuchen die österliche Stimmung. Ab 11.00 Uhr Super-Ostersonntags-Kinder-Animationstag auf der Promenade Großenbrode. Der Ostersonntag steht ganz im Zeichen der Kinder. Von 11.00 bis 13.00 Uhr können die Kinder österliche Preise beim Glücksraddrehen gewinnen oder ihre eigene Flaschenpost schreiben, die garantiert auf hoher See versendet wird. Der Nachmittag wird vom Osterhasen persönlich begleitet und beginnt um 15.00 Uhr mit einer großen Ostereiersuche am Südstrand, bei dem es schokoladige Preise zu gewinnen gibt. Abgerundet wird der Nachmittag mit einer Osterhasen-Autogrammstunde von 16.00 bis 17.15 Uhr und von 17.30 bis 18.00 Uhr mit der MiniDisco – jeweils auf der MeerBühne.