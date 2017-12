Kinder erleben Aspekte der Kultur neu

Detmold. Bereits seit 2013 wird das Kulturprojekt „Kulturrucksack NRW“ in Detmold durch das KulturTeam der Stadt Detmold organisiert. Auch in diesem Jahr nahmen wieder Kinder zwischen 10 und 14 Jahren an den Workshops teil. Bei einer Abschlussveranstaltung präsentierten die Kinder zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, Eltern und Freunden Ausschnitte der Workshops und wurden durch den Detmolder Bürgermeister Rainer Heller begrüßt.

Mehr Informationen zum Kulturrucksack gibt es auch unter www.detmold.de In der ersten Woche der Herbstferien verwandelte sich der Hangar 21 in Detmold in eine Kulturstätte für Kinder. In den Workshops Parkour, Chor, Kostümbau und Filmdreh sowie Hip Hop sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Erfahrungen. Zum Abschluss der spannenden Tage zeigten sie die Ergebnisse der Workshops in Vorführungen von etwa zehn Minuten. Durch die unterschiedlichen Themengebiete der Workshops konnten die Kinder ein abwechslungsreiches Programm darbieten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Parkour-Workshops sprangen über Hindernisse (in Form von Kästen und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer) und machten Saltos. Unter anderem mit „Ein hoch auf uns“ erfüllten zarte Stimmen die große Halle des Hangars 21. Die Kinder besangen die Freude am Leben und untermalten den Text mit einer kleinen Choreografie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kostümbau und Filmdreh-Workshops stellten unter dem Motto „Monster-Mania“ ihre selbst gemachten Kostüme und einen Vorgeschmack des gedrehten Filmes vor, den sie während der Projekttage konzipiert und gedreht haben. Zum Abschluss begeisterte die Hip Hop Gruppe mit eingeübten Tanzchoreografien. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigten sich mit aufeinander abgestimmten Outfits und Frisuren. Bürgermeister Heller würdigte die Arbeit aller Beteiligten im besonderen Maße. Zwischen den einzelnen Vorführungen erkundigte er sich bei den Gruppen über die gemeinsame Woche und verteilte mit einem der Projektverantwortlichen, Jonas Fromme, verteilte er Urkunden an die Kinder. Außerdem bedankte Heller sich bei dem Land NRW durch das das Projekt „Kulturrucksack NRW“ ins Leben gerufen wurde sowie bei den Sponsoren.