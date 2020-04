Kein Start in die Vlothoer Freibad-Saison

Vlotho-Valdorf . Waldfreibad Vlotho-Valdorf bleibt vorerst geschlossen Vlotho.- Bei schönstem Wetter wunderbare Tage im Waldfreibad Vlotho-Valdorf zu verbringen – das wünschen sich viele. Doch daraus wird in Vlotho-Valdorf leider erst einmal nichts. Der klassische Saisonstart am 1. Mai fällt aus: 2020 wird es hier keine normale Badesaison geben. Die Freibad-Tore bleiben vorerst geschlossen, obwohl alles für die Badesaison zurzeit vorbereitet wird.

„Wir wissen, wie viele sich darauf gefreut haben, unser idyllisches Waldfreibad zu besuchen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. „Doch wir alle in Vlotho bemühen uns, Kontakte zu minimieren, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu senken – damit lässt sich der Badespaß im gut gefüllten Freibad sicher nicht vereinbaren. Auch unsere beliebten Aqua-Kurse und die Schwimmkurse für Kinder werden in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden.“ Generell lässt die Bundesregierung bei allen Freibädern in Deutschland in diesen Zeiten zunächst keinen Badebetrieb zu. Und sollten Freibäder mit ihrer oft hohen Besucherzahl schon bald wie Großveranstaltungen behandelt werden, wäre eine Öffnung bis zum 31. August 2020 nicht erlaubt. Die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, appelliert sogar an die Menschen, in diesem Sommer ganz an Land zu bleiben. An schönen Tagen soll demnach auch nicht in Seen oder Flüssen gebadet werden. Denn bei einem möglichen Badeunfall könnten sich die DLRG-Retter nicht schützen – zudem werden sie in diesen Tagen und Wochen an anderen Stellen gebraucht. „Wir werden die aktuelle Lage weiterhin beobachten und stehen in engem Kontakt zu den Krisenstäben“, berichtet Bernd Adam. „Darauf bauen wir unsere weiteren Entscheidungen rund um das Waldfreibad auf.“