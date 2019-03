Joachim Llambi in Halle/Westfalen

HalleWestfalen. Das „Tennistainment“ von Deutschlands publikumsgrößtem ATP-Tennisevent für die 27. Turnierauflage der GERRY WEBER OPEN vom 15. bis 23. Juni 2019 nimmt weiter konkrete Formen an. Nach den bereits bekannt gegebenen Live-Auftritten von Chartstürmer Nico Santos für den „Ladies‘ Day“ (19. Juni) und dem Elektropop-Duo „Glasperlenspiel“ für den „Family Day“ (20. Juni) gibt Turnierdirektor Ralf Weber die weiteren Künstler-Verpflichtungen bekannt: „Let’s Dance“-TV-Juror Joachim Llambi und YouTube-Star Freshtorge werden in diesem Jahr auf der Anlage rund um das GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen zu Gast sein. „Wir bieten den Besuchern mit unserem außergewöhnlichen Rahmenprogramm während der neun Turniertage ein breitgefächertes Unterhaltungs-Portfolio“, sagt Turnierchef Weber. „Auch dieses Jahr ist es uns wieder gelungen, großartige Künstlerinnen und Künstler von nationalem Format für die Gerry Weber Open zu verpflichten.“

Joachim Llambi

Vor allem in Deutschland hat Joachim Llambi als TV-Juror des RTL-Showformats „Let’s Dance“ an enormer Popularität gewonnen. Bei den diesjährigen GERRY WEBER OPEN wird Llambi – zum zweiten Mal nach 2015 – auch das ostwestfälische Publikum mit seiner offen-ehrlichen und humorvollen Art begeistern, wenn er am „Tag der offenen Tür“ auf der Stadionanlage zu Gast ist. Der 54-jährige Entertainer wird am ersten Turnier-Wochenende, am 16. Juni (Sonntag 2019), für eine Talkrunde und eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen. „Joachim Llambi steht für Sport und Entertainment wie kaum ein anderer. Wir freuen uns besonders, ihn wieder bei uns in Halle begrüßen zu dürfen“, so Turnierdirektor Ralf Weber.

1964 in Duisburg geboren und aufgewachsen, besitzt Joachim Llambi jedoch die spanische Staatsangehörigkeit. Nach seinem Abitur in der niederrheinischen Stadt begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, woraufhin er Ende der 1980er Jahre als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse wechselte. Von 1997 bis 2012 war er als Börsenmakler an der Frankfurter Börse tätig. Seine sportliche Leidenschaft begann im Alter von 16 Jahren, als er seinen ersten Tanzkurs belegte. Im Laufe der Jahre wurde er mehrfacher Finalist bei Welt- und Europameisterschaften. Zudem war Llambi nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Wertungsrichter im Profi- und Amateurverband tätig. Von 2012 bis 2016 war er der verantwortliche Direktor des Profitanzsports im Deutschen Tanzsportverband.

Neben seiner Jurorentätigkeit bei „Let’s Dance“ moderiert Joachim Llambi gemeinsam mit Comedy-Star Mirja Boes die Gameshow „Jungen gegen Mädchen“. Vor sieben Jahren war er des Weiteren an der Seite von Micky Beisenherz als Schiedsrichter in einer Neuauflage der Quizsendung „ZDF – Die Pyramide“ im Einsatz. Derzeit ist er als Co-Moderator von Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ und im „ZDF Fernsehgarten onTour“ zu sehen. Seit Juni 2016 ist er außerdem zusammen mit Inka Bause das Sendergesicht von RTLplus und moderiert dort täglich die Kult-Quizshow „Jeopardy!“. 2014 ging Llambi unter die Autoren und veröffentlichte das Sachbuch „Das wollte ich Ihnen schon immer einmal sagen. Mut zur ehrlichen Kritik“. In dem Buch befinden sich Antworten auf die Frage, wie man seine Kritikpunkte so verpackt, dass sie beim Gegenüber positiv ankommen.

Freshtorge

Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern und begeistert mit seinen Videos regelmäßig rund drei Millionen Abonnenten: Die Rede ist von Torge Oelrich, besser bekannt als Freshtorge. Seit 2006 stellt der heute 30-Jährige Clips und Sketche auf seinen Video-Kanal, für die er 2017 sogar mit dem „Digital Award“ der Goldenen Kamera in der Kategorie „Comedy“ ausgezeichnet wurde. Am 17. Juni (Montag) 2019 bekommen nun seine vor allem jüngeren Fans die Möglichkeit, den Internet-Star „offline“ zu erleben, denn dann ist der gelernte Erzieher zu Gast beim „Kids‘ Day“ der 27. GERRY WEBER OPEN in HalleWestfalen und steht auf der Stadionanlage für Talks, Autogrammstunden und Selfies zur Verfügung.

In seinem Videoformat „Torgshow“ tritt Freshtorge in verschiedenen Rollen auf. Besonders beliebt: Sandra, eine extrem nervige, naive Schülerin mit Sonnenbrille und Hawaii-Kette, die ständig Liebeskummer hat. „Ich mag Humor, der so drüber ist, dass er unrealistisch ist“, erklärt der populäre Influencer, der auf seinem YouTube-Kanal auch eigene Lieder sowie Cover-Versionen verschiedener Hits bereit stellt. Bekannt ist insbesondere der Trash-Song „Superstar“, mit dem er 2013 versuchte, das Erreichen der Chart-Spitze von „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin Beatrice Egli zu verhindern.

Auch in der Filmbranche hat sich Freshtorge mittlerweile einen Namen gemacht: 2015 drehte er seinen ersten Kinofilm. Für „Kartoffelsalat – Nicht fragen!“ standen neben ihm in der Hauptrolle und zahlreichen weiteren YouTube-Stars auch Kult-Komiker Otto Waalkes und die Schauspieler Wolfgang Bahro sowie Jenny Elvers vor der Kamera. Neben diversen Auftritten in etwa der „Ultimativen Chartshow“ war Freshtorge zuletzt 2018 in der ZDF-Sitcom „Just Push Abuba“ zu sehen. Auch als Synchronsprecher ist der YouTube-Star tätig, unter anderem lieh er Dinosaurier „Roger“ im Animationsfilm „Ice Age – Kollision voraus!“ seine Stimme. „Freshtorge ist ein großer Star der heutigen YouTube-Generation. Für unseren jüngeren Besucher am ,Kids‘ Day‘ wird sein Auftritt ein absolutes Highlight“, freut sich Turnierdirektor Ralf Weber.