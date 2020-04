Internetportal „Herford handelt.de“ gestartet

Neues Angebot zur Unterstützung in der Corona-Krise für Konsumenten und Gewerbetreibende

Kreis Herford. Die wesentlichen Arbeiten an dem vorgestern angekündigten Internetportal „Herford-handelt.de“ sind abgeschlossen, die Nutzung des Portals ist jetzt möglich.

„In dieser schwierigen Zeit wollten wir ein Angebot für die Herforder Händler, Gastronomen und Dienstleister schaffen, mit dem sie auf sich aufmerksam machen und ihre Angebote präsentieren können“ erläutert Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer den Schritt. Unter der Internetadresse https://herford-handelt.de/ können sich Interessierte auf dem Portal eintragen. Die Anleitung dazu ist unter der Rubrik FAQ zu finden, der Eintrag ist kostenlos und in wenigen Minuten erledigt.

„Was mit einer Übersicht angefangen hat mündet nun in ein Portal. Wir haben Vorarbeit geleistet und die Unternehmen, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben, mit ihren Grunddaten auf herford-handelt.de eingetragen. Jeder Eintrag sollte noch von den Unternehmen selbst geprüft und ergänzt werden. “ erklärt Citymanagerin Sandra Beckmann. Sollte ein Eintrag im Portal nicht gewünscht sein, reicht eine kurze E-Mail an citymanagement@herford.de. „Jetzt können wir auf einen Blick zeigen, wer liefert und wo man abholen kann. Weil viele Händler nun ganz individuelle Öffnungs- oder Notbesetzungszeiten haben, war auch die Frage der Erreichbarkeit schwierig. Diese Zeiten sind aktuell gepostet und erleichtern den Konsumenten den Einkauf.“

Das Portal ist nachhaltig und erweiterbar. „Wir wollen das Portal nach und nach ausweiten. Die Corona-Krise war zwar der entscheidende Impuls, aber auch nach der Krise soll das Portal weiter zur Verfügung stehen und als gemeinsames Produkt von Handel und Stadt dem Standort Herford dienen“ erklärt Dieter Wulfmeyer.