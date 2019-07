Innenstadtrundgang am 3. August

Stadtführung – ganz klassisch

Gütersloh. Am Samstag, 3. August 2019, nimmt die Stadtführerin Brunhilde Kohls Interessierte mit auf einen Rundgang zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Güterslohs. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Haupteingang des Rathauses. Von dort aus geht es in 90 Minuten über die für Gütersloh typischen „Pättken“ zum Alten Kirchplatz, zum neuen Theater und dem Wasserturm. Auch das Veerhoffhaus ist eine Station auf der Route des Innenstadtrundgangs „Der Klassiker“.

Wer wissen möchte, wo der Ursprung des heutigen Gütersloh liegt und sich immer schon gefragt hat, wozu der Dreiecksplatz einmal da war, sollte sich den Termin vormerken. Karten gibt es im Service Center der Gütersloh Marketing für 5 Euro (erm. 3,50 Euro). Wer sich spontan für die Führung entscheidet, kann die Karten direkt bei der Stadtführer in erwerben.