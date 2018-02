Infoveranstaltung der FHM Bielefeld am 6.2.

Abitur – und jetzt?

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am 6. Februar 2018 um 17.30 Uhr einen Informationsabend zu allen Bachelorstudiengängen und beteiligt sich damit an der Studienorientierungswoche des Landes NRW. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Das Abitur naht und die Frage „Wie geht es danach weiter?“ steht für viele (Fach-) Abiturienten im Raum. Am 6. Februar 2018 stellt die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld im Rahmen der Studienorientierungswoche des Landes NRW neben ihren etablierten Bachelor-Studiengänge aus den Fachbereichen Medien, Wirtschaft und Tourismus, Gesundheit & Soziales auch ihren neuen Studiengang International Hotel & Tourism Management vor, der ab Oktober 2018 an der FHM Bielefeld in Vollzeit angeboten wird.

Der Infoabend bietet Studieninteressierten einen Einblick in die Hochschule, die Studiengänge und die entsprechenden Studieninhalte und bietet außerdem die Gelegenheit, mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen zu stellen.

Wer es zu diesem Termin nicht an die FHM Bielefeld schafft, kann dies jeden ersten Dienstag im Monat um 17.30 Uhr nachholen. Der Infoabend ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.