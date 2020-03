Infotag am Campus Gütersloh der FH Bielefeld

Der Campus Gütersloh lädt dazu ein, den Studienort durch Schnuppervorlesungen, Mitmachaktionen und Experimente kennenzulernen.

Gütersloh. Bereits seit über einem Jahr läuft nun der Lehrbetrieb am zweiten Standort der Fachhochschule (FH) Bielefeld in Gütersloh. Am Samstag, 7. März, bietet sich beim „Infotag Campus GT“ von 11 bis 15 Uhr die Möglichkeit, das Gebäude „Gleis 13“ genauer zu erkunden und sich über das dortige Studienangebot zu informieren. „Wir wollen den Besucherinnen und Besuchern zeigen, was wir am Campus Gütersloh zu bieten haben“, erklärt Projektkoordinator Dr. Marian Brackmann vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik.

Studieninteressierte können sich an diesem Tag zu berufsbegleitenden und praxisintegrierten Studiengängen an den zahlreichen Infoständen informieren oder bei Schnuppervorlesungen direkt einen Einblick in den jeweiligen Studiengang erhalten. Außerdem können sich Interessierte bei der Praxisplatzbörse und Berufemesse mit Vertreterinnen und Vertretern von 15 Unternehmen zu

Praxis- und Ausbildungsplätzen sowie zu Praktika austauschen. „Wir freuen uns sehr, dass wir so viele starke Partner in der Region haben, mit denen wir unter anderem das praxisintegrierte Studium anbieten können“, sagt die Präsidentin der FH, Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Neben dem Informationsangebot für Studieninteressierte wird es auch ein buntes Rahmenprogramm geben, bei dem nicht nur Technikbegeisterte auf ihre Kosten kommen. Bei mehreren Mitmachaktionen haben die Besucherinnen und Besucher beispielsweise die Möglichkeit, ein eigenes Snake-Computerspiel in 3D zu entwickeln oder virtuell Pakete zu packen und zu verschicken. Kleine und große Gäste können zudem im Schülerinnen- und Schülerlabor verschiedene Experimente ausprobieren und die Ingenieurwissenschaften hautnah erleben. „Wir sind stolz auf die Bandbreite an Studiengängen und -modellen und deren digitale Ausrichtung, die wir am Campus Gütersloh anbieten können“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Rolf Naumann, Prodekan des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik.

Da am Gebäude selbst keine Parkplätze zu Verfügung stehen, wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder auf Parkflächen außerhalb des Campus Gütersloh zurückzugreifen. Diese sind zum Beispiel auf dem Anfahrtsplan online ersichtlich. Am Campus Gütersloh können Studieninteressierte zwischen den praxisintegrierten Studiengängen Digitale Logistik, Digitale Technologien, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen wählen. Außerdem wird der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft sowie die berufsbegleitenden Masterstudiengänge angewandte Automatisierung, Digitale Technologien und Wirtschaftsingenieurwesen angeboten. Zudem kann in Gütersloh in Vollzeit der Forschungsmaster Data Science studiert werden. Weitere Informationen zum Campus Gütersloh finden Sie unter: www.fh-bielefeld.de/guetersloh.