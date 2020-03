IKT Kongress 2020 wird verschoben Neuer Termin im Herbst

Osnabrück. Der Vorstand der IKT International Association of Curators of Contemporary Art und die lokalen Organisatoren des IKT Kongresses 2020 haben die weltweite und lokale Ausbreitung des Coronavirus sowie die zahlreichen Gegenmaßnahmen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Mittlerweile müssen wir mit großem Bedauern feststellen, dass vor allem internationale Reisen und das intensive Zusammentreffen von Menschen aus allen Teilen der Welt zu den unübersehbaren Risikofaktoren einer weiteren Verbreitung der Epidemie zählen. Alle Beteiligten haben viel Zeit und Herzblut in die Planung dieser fünftägigen Begegnung und Rundreise mit mehr als einhundertzwanzig internationalen KuratorInnen an bedeutenden Ausstellungsorten gesteckt. Wir Organisatoren waren über die offenen Arme der zahlreichen Institutionen, MitarbeiterInnen und PolitikerInnen, die die Kunstexperten auf ihrer Tour begrüßen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen wollen, höchst erfreut.

Nichtsdestotrotz sind wir Organisatoren zu dem Schluss gekommen, dass es mit Blick auf das Wohlergehen und die Gesundheit der Gastgeber wie der Gäste angeraten ist, das diesjährige IKT-Jahrestreffen auf den Herbst zu verschieben. Die Kuratoren-Konferenz findet nun vom 13. bis 18. Oktober 2020 statt und führt von zeitgenössischen Kunstinstitutionen in Duisburg über Essen, Dortmund, Bochum und Unna nach Osnabrück, Herford, Bielefeld und Münster, wo der Kongress endet.

Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich und werden unser Bestes dafür tun, dass die bereits in die Vorbereitungen eingeflossenen Arbeiten nicht umsonst waren. Aber wir sind uns auch der großen Verantwortung bewusst, die wir sowohl gegenüber der Region als auch der internationalen Besuchergruppe haben, und sind davon überzeugt, dass dies ein richtiger Beitrag gegen die ungehinderte Ausbreitung der Gesundheitsbedrohung sein kann.