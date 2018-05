„hold your breath – count to ten“ Johanna Lüffe

Hamm „hold your breath – count to ten“ so lautet der Titel der Ausstellung, die am Sonntag, 13. Mai 2018 um 11.00 Uhr im Glaselefanten eröffnet wird. Die Bilder der Künstlerin Johanna Lüffe sind eine Mixtur aus klassischen und modernen Elementen der Malerei und leben von ihren Gegensätzen.

Traditionell gemalte Gesichter und Figuren, teils verwackelt oder verschwommen, treffen auf (exotische) Pflanzen, pure, gestische und abstrakte Bereiche treffen auf Muster und geometrische Elemente, ruhige Farben treffen auf Neon, Ölfarbe und Acryl trifft auf Spray.

In Ihren Bildern setzt sich die Künstlerin mit dem Thema „Zeit“ auseinander. Dabei geht es ihr nicht nur um den Versuch, Zeit abzubilden und in einem Bild fest zu halten, sondern auch darum, die Emotionalität einzufangen, die wir als Menschen mit dem Phänomen „Zeit“ verbinden. Vergänglichkeit, Schicksal/Fügung und die Verkettung der Dinge durch einen zeitlichen Kontext sind dabei Leitmotive Ihrer Arbeit.

Am Sonntag, 13. Mai 2018 wird die Ausstellung im Glaselefanten des Maximilianparks um 11.00 Uhr eröffnet und dauert bis Sonntag, 1. Juli 2018. Die Arbeiten sind während der Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Es gilt der normale Parkeintritt. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, T elefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.