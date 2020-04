Hilfe nehmen – Hilfe geben – machen auch Sie mit!

Vlotho. Das Netzwerk “Vlothoer*innen für Vlotho“ ist aufgebaut und steht. Alle, die Hilfe suchen und alle, die helfen möchten, können sich gerne bei der Stadt Vlotho telefonisch oder per E- Mail im Rathaus melden. Ansprechpartner ist Axel Mowe, der unter der Telefonnummer 05733 / 924 – 444 erreichbar ist( E – Mail: A.Mowe@Vlotho.de) . Darüber hinaus beschäftigt die Stadt Vlotho, dass die Vlothoer Tafel ihre Arbeit eingestellt hat und Hilfesuchende nicht mehr versorgt werden. Der Verein Moral & Ethik hat genau aus diesem Grund ein Spendenkonto eingerichtet.

In Zusammenarbeit mit der Diakonie wird dafür gesorgt , dass der Erlös an die Menschen in Vlotho gehen wird , die von der Schließung der Tafel betroffen sind. Die IBAN – Nummer des Spendenkontos lautet DE 21 49450120 0250 6542 33 – Empfänger ist der Verein Moral & Ethik. Wer spenden möchte und für diese Spende eine Quittung benötigt, vermerkt dies bitte auf der Überweisung. Die Stadt Vlotho mit Bürgermeister Rocco Wilken bedankt sich für jede Unterstützung. Bleiben wir gesund!