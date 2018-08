Bad Driburg. Das Leben dreht sich plötzlich um Leberwurstkekse und Dog-Dancing. Das späte Glück des biologisch abbaubaren Gassibeutels machte aus der bekennenden Hundebesitzerin das, was sie jetzt ist: ein Frauchen. Hilde ist das geliebte Hundemädchen, das sich regelmäßig von ihrem eigenen Schwanz verfolgt fühlt und Angst hat, wenn ihr Magen knurrt. Am liebsten frisst sie Schmutzwäsche. Von wegen „Das ist doch nur ein Hund!“ Ganz im Gegenteil: Das ist Hilde! Hilde hat Ildikó von Kürthy nicht nur dazu gebracht, zum Hundefrisör und –weihnachtsmarkt zu gehen, sondern auch ein Tagebuch aus der Welt der Hundefreunde zu schreiben.

Dieser Ratgeber einer Ratlosen ist ein ehrliches, lustiges und rührendes Buch für Zweibeiner, die ursprünglich auch nie so werden wollten wie all die anderen verrückten Hundebesitzer. In der Show zum Buch liest, lacht und spielt Ildikó von Kürthy Szenen aus „Hilde – Mein neues Leben als Frauchen: Über Sehnsucht an der Leine, Irrsinn auf Hundewiesen und spätes Glück mit Gassibeutel“. Unterstützt wird sie dabei von Jörg Thadeusz, mit dem sie zuletzt in 2015 im Gräflichen Park war. In der Pause werden humorvoll kulinarische Snacks wie „Hundeknochen“ gereicht.

ILDIKÓ VON KÜRHTY

Ildikó von Kürhty ist freie Journalistin und Kolumnistin der BRIGITTE. Ihre Bestseller wurden mehr als fünf Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Ob „Mondscheintarif“, „Endlich!“ oder „Sternschanze“, keine versteht es wie die ehemalige STERN-Redakteurin und Expertin für anspruchsvolle Frauenunterhaltung, ein derartiges Feuerwerk hinreißender Episoden und grandios komischer Dialoge zu zünden. „Hilde“ ist nach „Unter dem Herzen“ und „Neuland“ ihr drittes Sachbuch. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Hamburg.

JÖRG THADEUSZ

Jörg Thadeusz ist Journalist, Radio- und Fernsehmoderator und Schriftsteller. 1991 ging der gebürtige Dortmunder als Reporter und Moderator zum Hörfunk; aktuell moderiert er unter anderem für den WDR das Talkradio mit Politikern, Vordenkern, Prominenten und Hörern. Seit 1999 ist Jörg Thadeusz auch im Fernsehen als Reporter und Moderator zu sehen. 2000 erhielt er den Adolf-Grimme-Preis für Außenreporter-Filmeinspielungen bei der WDR-Sendung „Zimmer frei“.

VORVERKAUF

Der Eintrittspreis für die Show zum Buch „Hilde“ inklusive Snacks beträgt im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

