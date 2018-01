Gut informiert nach Potsdam reisen

Potsdam ist auch 2018 ein Reiseziel, das sich zu besuchen lohnt. Ob Kultur erleben, Geschichte lauschen, Leben genießen oder Wasser spüren – die Havelmetropole berührt die Sinne.

Potsdam. Die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH unterstützt die Besucher der Brandenburgischen Landeshauptstadt bei der Planung und Buchung ihres nächsten Potsdam-Trips. Der druckfrische Reiseplaner „Zu Gast in Potsdam“ macht Lust auf die Stadt und hilft mit seinem Unterkunftsverzeichnis, das passende Quartier zu finden. Tipps für Touren, sei es zu Fuß oder mit dem Rad, bietet zudem die Broschüre „Dein Potsdam“. Wer die Stadt nicht auf eigene Faust entdecken, sondern vom Wissen eines Gästeführers profitieren möchte, der sollte einen Blick in die aktuelle Übersicht der geführten, öffentlichen Stadtrundgänge werfen. Die Informationsbroschüren sind sowohl in den Tourist Informationen als auch über die Webseite erhältlich.

Wer auf die Haptik eines gedruckten Reiseplaners verzichten kann, dem sei nicht nur der Besuch auf www.potsdamtourismus.de empfohlen, auch beim Stöbern im neuen „Dein Potsdam Blog“ findet man viele Inspirationen. Dort sind Potsdamer Geschichten nachzulesen, die Lust auf die Insel machen. Mit all diesem Know-how können Potsdams Gäste 2018 wieder gut informiert in das UNESCO-Welterbe eintauchen.

Potsdamer Geschichten, Lieblingsorte und Inspirationen gibt es hier:

Webseite – www.potsdamtourismus.de

Dein Potsdam Blog – www.blog.potsdamtourismus.de