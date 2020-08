Gütersloh. Die Gütersloher Streetsoccer-Liga hat einen neuen Meister. Mit acht Siegen aus acht Spielen sicherte sich das Team RHD 30 souverän den Titel. RHD 30 ist eine Jungenclique aus dem Wohnviertel am Ostpreußenweg/Pommernweg und der Name ist ein Code für diese Herkunft. RHD steht für Rhedaer Straße und 30 für die letzten beiden Ziffern der Postleitzahl. Nach dem Sieg im entscheidenden Spiel gegen den Verfolger FC G-Town war die Freude riesengroß. „Wir sind jetzt seit sechs Jahren dabei. Angefangen sind wir als kleine Kinder und jetzt hat es endlich geklappt. Ausgerechnet in der schwierigen Corona-Saison holen wir den Pott. Das ist sowas von mega“ kommentierte Captain Sipan Mezgal den Titelgewinn.

Die Streetsoccer-Liga ist ein sportliches Angebot der mobilen Jugendarbeit der Stadt Gütersloh, an dem jährlich circa 300 Jugendliche teilnehmen. Die Frühjahrssaison stand wie alle anderen Jugend- und Sportangebote ganz im Schatten der Pandemie. „Wir mussten mit fünfwöchiger Verspätung in die Saison starten und hatten ein umfangreiches Hygienekonzept zu beachten. Durch den sehr frühen Ferienbeginn in diesem Jahr hatten wir kaum Zeit für unser Programm und mussten fast jeden Abend Spiele durchführen. Da alle Beteiligten großartig mitzogen gelang das erstaunlich gut und der Dank gilt den Spielerinnen und Spielern für ihre Geduld und Kooperationsbereitschaft“ bewertet Gerd Ebbing von der mobilen Jugendarbeit die Durchführung des Angebots.

Die neue Saison der Streetsoccer-Liga beginnt nach den Sommerferien. Neue Mannschaften können sich noch anmelden. Informationen dazu gibt es bei Gerd Ebbing von der mobilen Jugendarbeit unter der Rufnummer 05241-82 3393 und im Internet unter www.streetsoccer-liga.de oder https://www.instagram.com/streetsoccer_liga/