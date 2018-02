Gütersloh tanzt für „One Billion Rising“

„One billion rising“ auf dem Rathausplatz ein voller Erfolg

Gütersloh. Zum zweiten Mal waren alle Interessierten eingeladen, sich an der weltweiten Tanzaktion „One billion rising“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu beteiligen. Dass sich rund 200 Menschen eingefunden haben, um mitzumachen, freut die Gütersloher Gleichstellungsbeauftrage Inge Trame, die die Veranstaltung als „vollen Erfolg“ bezeichnet.

Trotz der kühlen Temperaturen fanden sich am späten Mittwochnachmittag viele Tanzwillige auf dem Rathausplatz ein. Der Internationale Frauenchor stimmte vorab die Menge mit Liedern wie „Freedom is coming“ ein. In seiner Begrüßung lobte Bürgermeister Henning Schulz das Engagement der Teilnehmenden und betonte, dass „wir gemeinsam ein Signal der Solidarität und des Respekts setzen“. Und dann ging es auch schon los: Zum mitreißenden Lied „Break the Chain“ kam ordentlich Bewegung auf den Rathausplatz. Viele verschiedene Gruppen waren gekommen, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Auch die Tanzformation „Movement“ unterstützte die Aktion mit einer eigenen Tanzperformance.

Die Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame sieht die Aktion als deutliches Zeichen: „Es ist richtig und wichtig, das Thema Gewalt und sexuelle Belästigung in die Öffentlichkeit zu transportieren. ‚One billion rising‘ bietet dafür eine gute Gelegenheit“. Und auch im nächsten Jahr wird die Stadt Gütersloh gemeinsam mit allen Beteiligten am 14. Februar ein Zeichen setzen für ein gewaltfreies Miteinander.