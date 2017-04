Grüne Oasen laden im Juni zum Entdecken ein

Westfalen. Noch liegt die Natur im Winterschlaf, doch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) macht bereits Lust auf die „grüne“ Jahreszeit. Unter dem Motto „Hier blüht Dir was!“ präsentieren sich beim sechsten Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe am 10. und 11. Juni hochherrschaftliche Anlagen ebenso wie gepflegte Kurparks oder private idyllische Oasen.

Lilafarbener Zierlauch schmückt das Plakat zu diesem Event. „Die Vielfalt der Gärten und Parks für Besucher erlebbar zu machen, ist Anliegen des LWL. Bei den vergangenen Veranstaltungen ist das gut gelungen: Allein im Vorjahr beteiligten sind über 170 Anlagen an der Aktion, und lockten rund 45.000 Schaulustige an“, erläutert LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale.

Nicht nur ausgesprochene Gartenliebhaber sollten sich den Termin vormerken. Durch Baumalleen zu flanieren, die heilsamen Schätze klösterlicher Kräutergärten zu entdecken oder durch die Parks gräflicher Anwesen zu lustwandeln, das alles ist an dem Frühsommer-Wochenende möglich. An jeder Ecke warten neue Überraschungen: Blumenrabatte, Springbrunnen, Pavillons und Statuen, Heckenlabyrinthe oder versteckte Nischen.

Viele Menschen in Westfalen-Lippe haben den „grünen Daumen“ und verwandeln ihre Privatgärten in sehenswerte Kunstwerke. Solche Anlagen sind normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Am Tag der Gärten und Parks machen viele Besitzer eine Ausnahme und öffnen ihre Pforten.

Führungen oder kleine Events wie Konzerte und Lesungen lockern das Wochenende auf und bringen den Gästen das grüne Kulturgut der Region näher. Bei so viel Farbenpracht und Abwechslung lohnt es sich, die Kamera mitzunehmen: Bei einem Fotowettbewerb entstehen nicht nur schöne Erinnerungen – der LWL prämiert die besten Bilder und präsentiert sie im Internet.