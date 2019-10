Große Bühne für 30 Jahre Kinderrechte

Stadt Büren und Kreis Paderborn feierten Weltkindertag

Büren. Seit 30 Jahren garantiert die UN-Kinderrechts-Konvention allen Mädchen und Jungen unter anderem das Recht, ernst genommen und beteiligt zu werden. Doch noch immer werden Kinder überall auf der Welt zu wenig bei Entscheidungen berücksichtigt, die sie betreffen. Denn auch wenn Freizeit und Spielen auch ein von der UN formuliertes Kinderrecht darstellen, so ist dies ebenso wenig selbstverständlich wie das Recht auf Bildung, gewaltfreie Erziehung oder Gesundheit

Unter blauem Himmel feierten in diesem Jahr hunderte Besucher in Büren ihren Weltkindertag mit einem großen Kinderfest in den Almeauen. „Unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte“ haben viele große und kleine Akteure ein unterhaltsames Mitmachprogramm auf die Beine gestellt“, weiß Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow, der die Veranstaltung eröffnete. „Wir freuen uns über die tolle Organisation und sagen herzlichen Dank für die engagierte Zusammenarbeit aller Beteiligten.“ Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Stadt Büren, dem Bürener Bündnis für Familie und Bildung, der Bürgerstiftung Büren und dem Kreisjugendamt Paderborn organisiert. Für die Durchführung des Weltkindertages haben die Kooperationspartner außerdem eine Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erhalten. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ konnten die Kinder in den Almeauen kostenlos unterschiedlichste Stände und Angebote besuchen und ganz nebenbei noch etwas über ihre Rechte beim Kinderrechte-Quiz lernen: „Aktionen wie Bubblesoccer, Fußballdarts, Bogenschießen, Hüpfburgen, Fahrradparcours, Escape-Bulli, Regio-Spielmobil und vieles mehr haben für reichlich Action und Bewegung gesorgt“, freut sich Anja Schwammborn vom Team der Bürener Jugendpflege über den rundum gelungenen Tag.

Viele Kinder waren auch am Programm beteiligt. So sangen die Kinder der Grundschule Steinhausen passend zum Anlass „Wir feiern heut ein Kinderfest“ und die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Wegwarte wiesen in ihrem Schulsong darauf hin, worauf es besonders ankommt: „Respect“. Schon in der Vorbereitung für den Festtag ging es vor allem darum, dass die Kinder ihre Rechte kennenlernen, um sich als kleine „Rechtsexperten“ auch dafür einsetzen zu können. Im Mittelpunkt des Bühnenprogramms stand dann die Siegerehrung des Malwettbewerbes „Eene meene Muh – das Recht hast du“, für dessen Gewinnerinnen und Gewinner es nun zum Musical Starlight Express nach Bochum geht. Durch diesen Malwettbewerb hatten sich die Kinder intensiv mit ihren Rechten auseinandergesetzt. Weitere Informationen über die Jugendarbeit in Büren und die vielfältigen Angebote der Jugendpflege gibt es unter www.jugendpflege-bueren.de.