Gesund in GT: Rund um den Fuß

Gütersloh. Es wird gesagt, dass die „Dinge besser gehen, wenn wir mehr gehen“. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan: High Heels, falsches Schuhwerk oder auch anlagebedingte oder erworbene knöcherne Fehlstellungen und Überlastungen der Bänder, der Sehnen und Fußgelenke können schmerzhafte Auswirkungen haben. Dr. Andreas Elsner, Sektionsleiter für Fußchirurgie und Sportmedizin in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie des Klinikum Gütersloh, referiert am Montag, 23. April, zum Thema „Gesunder Fuß“. Die kostenlose Veranstaltung der Reihe „Gesund in GT“ beginnt um 19 Uhr im Neubau-Saal des Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19).

Fußspezialist Dr. Andreas Elsner wird in seinem Vortrag über Diagnostik und Behandlungsoptionen von Fußproblemen wie Hallux valgus, Hammerzehe, Fersensporn und Problemen der Achillessehne informieren. Er erläutert, wie es zu Veränderungen wie dem Plattfuß kommen kann und welche operativen wie auch konservativen Behandlungsverfahren es gibt. Im Anschluss gibt es ausreichend Zeit für Fragen.