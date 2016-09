Geschwindigkeitsmessungen in Bielefeld und auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld . Polizei und Stadt Bielefeld weisen auf Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet und auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe hin. Hier wird in der kommenden Woche vom 19. bis 25. September kontrolliert:

Montag

• Am Brodhagen • Bünder Straße • Detmolder Straße • Gadderbaumer Straße • Großdornberger Straße • Jöllenbecker Straße • Johannistal • Lönkert • Osningstraße • Postheide • Walter-Rathenau-Straße • Wertherstraße • Vilsendorfer Straße • Bundesautobahn 2 im Bereich Porta Westfalica • Bundesautobahn 44 im Bereich Marsberg

Dienstag

• Am Flugplatz • Am Meierteich • Am Stadtholz • Am Wellbach • An der Windflöte • Eckendorfer Straße • Ehlentruper Weg • Heeper Straße • Mehlstraße • Rabenhof • Torfstichweg • Vennhofallee • Bundesautobahn 2 im Bereich Bad Salzuflen • Bundesautobahn 2 im Bereich Rheda-Wiedenbrück

Mittwoch

• Brackweder Straße • Brockhagener Straße • Detmolder Straße • Eckendorfer Straße • Flachsstraße • Heeper Straße • Kusenweg • Obere Hillegosser Straße • Rabenhof • Umlostraße • Bundesautobahn 33 im Bereich Hövelhof • Bundesautobahn 2 im Bereich Porta Westfalica

Donnerstag

• Am Waldbad • Eggeweg • Engersche Straße • Glücksstädter Straße • Heeper Straße • Herforder Straße • Hermann-Windel-Straße • Lönkert • Salzufler Straße • Sender Straße • Von-Möller-Straße • Bundesautobahn 2 im Bereich Vlotho • Bundesautobahn 2 im Bereich Bielefeld

Freitag

• Am Venn • Apfelstraße • Beckhausstraße • Bünder Straße • Detmolder Straße • Friedrich-Hagemann-Straße • Heeper Straße • Morgenbreede • Oerlinghauser Straße • Osningstraße • Schäferstraße • Torfstichweg • Wertherstraße • Bundesautobahn 44 im Bereich Bad Wünnenberg • Bundesautobahn 2 im Bereich Bad Oeynhausen

Samstag

• Eckendorfer Straße • Heeper Straße • Herforder Straße

Sonntag

• Bundesautobahn 33 im Bereich Bielefeld • Bundesautobahn 44 im Bereich Diemelstadt

Auf der Bundesautobahn finden ebenfalls weitere Geschwindigkeitskontrollen durch Video-Funkstreifenwagen in den Bereichen Bad Oeynhausen, Bielefeld, Herford, Eilsener Berg und in allen Baustellenbereichen statt.

