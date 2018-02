Frühjahrsprogramm KuK Pr. Oldendorf 2018

Auch in 2018 wird es anlässlich des Internationalen Frauentags am 10. März um 19 Uhr wieder ein Fest für alle Frauen der Region geben. Unter dem Motto: „Frauen tanzen aus der Reihe!“ veranstalten Frauen für Frauen ein buntes Programm. Eine Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Preußisch Oldendorf und KuK Im Jugendtreff Pr. Oldendorf.

Was man mit den Überresten der letzten Silvesterparty Geniales anstellen kann, kann man am 11. März um 18 Uhr in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf erleben. „Flaschmob“ – das neue Programm von „GlasBlasSing“ ist feinstes Liedgut auf Leergut. Die Besucher lernen die Cokecaster-Flaschengitarre, das Flachmanninoff-Xylophon, die Jelzin-Orgel oder die Wasserspender-Floor-Toms kennen, die so schön BUMM machen, wenn man mit der grünen Perrier-Keule draufhaut. Sie erleben feinstes Pfandwerk, von würzig-herb bis feinperlig und hochprozentig virtuos. Das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten.

Kindertheater für Abenteuerer ab 4 Jahren gibt es am 18. März um 15 Uhr wenn das Töfte Theater in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf das Stück „Das Kamel aus dem Fingerhut aufführt. Für sein kleines Äffchen Charlie tut Kowalski wirklich alles! Und als Charlie sein Kuschelkamel vermisst, zaubert Kowalski, um ihn zu trösten, eine Kamelgeschichte aus dem Hut.

Am 6. April um 20 Uhr kommt der Kabarett-Altmeister Thomas Freitag in die Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf. Er steht für bitterböse Auseinandersetzungen mit dem politischen Alltagswahnsinn, großes schauspielerisches Können und eine unbestechliche Haltung. Thomas Freitag wirft in seinem neuen Programm einen scharfen, satirischen und sehr komischen Blick auf Europa… Er schlüpft dazu in die Rolle des EU-Bürokraten Peter Rübenbauer, der für die Entwicklung aller europäischen Kreisverkehre zuständig ist… bis der „worstcase“ geschieht: Rübenbauer verunglückt in einem Kreisverkehr.

Eine Lesung mit Peter Prange aus seinem aktuellen Buch „Unsere wunderbaren Jahre“ steht am 13. April um 20 Uhr im Haus des Gastes in Pr. Oldendorf – Bad Holzhausen auf dem Programm. Wie wir wurden, was wir sind: Der Bestseller-Roman über die Bundesrepublik – eine bewegende Familiengeschichte von Erfolgsautor Peter Prange, in der sich die gesamte Nachkriegszeit bis zur Gegenwart lebendig wird.

Den Abschluss des Frühjahrsprogramms bildet am 26. Mai ein Open Air Konzert in der stilvollen Atmosphäre des Haus des Gastes in Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen mit „Tone Fish“, die Irish Folk und mehr vom Feinsten spielen. Wer glaubt, Folk ist Sitzmusik, hat „Tone Fish“ noch nicht gehört. Live infizieren sie das Publikum mit ihrer Spielfreude und einem ganz eigenen Sound. Stillhalten war gestern. Es gibt viel Tempo, aber auch einfühlsame Balladen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann (Tel.: 05742/700141) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.

Foto GlasBlasSing: ©Yves Suckdorff